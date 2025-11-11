『シナントロープ』人気外国人タレント登場、カスハラ粉砕の熱演に称賛続々「最高!!笑」「すっきり〜」
水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じるドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第6話が10日に放送され、人気外国人タレントが俳優として登場。カスハラを“撃退”する姿が描かれると、ネット上には「最高!!笑」「すっきり〜」「マジで好き」といった声が集まった。
【写真】第5話にも登場していたアレックス
シナントロープに泊まることが多くなった水町（山田）は、開店前にバイトメンバーから合鍵を回収。開店後、環那（鳴海唯）がそれとなく店のメニューを誰が書いたか確認すると、書いたのは都成（水上）だと判明。その様子を志沢（萩原護）がジッと観察していた。
同じ頃、公園でバイトをサボっていた都成は、水町がライブハウスで出会った男に一目惚れしたと思い込み、一人でモヤモヤしながら頭を抱えていた。
そんな中、シナントロープに若い3人組が来店。彼らは店で働く大学4年生・田丸（望月歩）の知人だという。3人組は厨房で仕事中の田丸を呼びつけると無理やり接客させる。田丸を前に増長する3人組は、内定を辞退して漫画家を目指す彼を大声でからかう。店の仲間たちはいら立ちを募らせるが、穏便にすませたい田丸は、3人組の失礼すぎる言動に耐え続ける。
大騒ぎする3人組を近くのテーブルからにらみ付けるのは、木場（坂東龍汰）が工事現場で出会った先輩・アレックス。アレックスは「こいつら、うるせえんだけどよ。おら、倒しちまっていいのか？」と立ち上がるのだった…。
タレントの厚切りジェイソン演じるアレックスが、3人組を撃退すると、ネット上には「アレックス最高!!笑」「カスハラ3人ボッコボコにやられててすっきり〜」「アレックス先輩マジで好き」などの反響や「アレックス厚切りジェイソンだったわw」「厚切りジェイソンカッコ良くみえる」「メガネ取るとハンサムだね」といった投稿も相次いでいた。
