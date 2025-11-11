介護福祉士で似顔絵クリエイターのゆらりゆうらさんの漫画「守られた約束」が、インスタグラムで7900以上の「いいね」を集めて話題となっています。

生前、妻に「1人にせえへんからな」と約束してくれた夫。しかし昨年夫は亡くなってしまい、子どもや兄弟がいない妻は「ひとりぼっちになってしまった」とさびしく思っていたのですが…という内容で、読者からは「お互いを思い合う姿に感動しました！」「こんな夫婦になれたら幸せだろうな！」などの声が上がっています。

最期まで妻を思い続けた夫 その想いが残した“奇跡のつながり”

ゆらりゆうらさんは、インスタグラムやブログ「ヘルパーおかん ゆうらり日記」などで作品を発表しています。ゆらりゆうらさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「守られた約束」を描いたきっかけを教えてください。

ゆらりゆうらさん「看取りは誰でもつらいものだと思いますが、高齢かつたった1人で旦那さまを看取られた奥さまに深い感動をおぼえ、今作を描こうと思いました」

Q.作中に登場した奥さまとは、どのようなご関係なのですか。

ゆらりゆうらさん「介護福祉士の仕事をしているのですが、その訪問先の利用者さまです。90歳をこえ、身体の不自由さも増えていらっしゃいますが、できるだけ自分のことは自分でしようとされています。また、日々の中に楽しみを見つけるのがお上手だなあと感じます。節約するばかりではなく、たまにデパ地下の有名料理店のお弁当を注文されることも。自分が高齢になったときの目標にしたい方です」

Q.このご夫婦の様子を見て、どのように感じましたか。

ゆらりゆうらさん「もう長くない旦那さまの手をしっかりと握りしめ、『あんた、しっかりしいや！』『私はずっとそばにおるからな！』と話し掛ける姿に、『すごいなあ』と本当の夫婦愛を感じました。そしてその奥さまの愛に応えた旦那さまも、すごい方だなと思いました」

Q.もしかすると生前に旦那さまが、奥さまを1人にしないようご親族の皆さんに伝えていた可能性も…。

ゆらりゆうらさん「旦那さまが、自分のご兄弟に伝えていた可能性はあると思います。奥さまは『私は兄弟もおらんから、ひとりぼっちや…』と、常日ごろからおっしゃっていました。お2人にはお子さんもいなかったので、旦那さまは残された奥さまのことが心配だったと思います」

Q.漫画「守られた約束」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ゆらりゆうらさん「『電車の中で読んでいて、泣いてしまった』『お互いを思う姿に感動した』『こんな夫婦になれたら幸せだろうな』など、共感と称賛の声をいただきました」