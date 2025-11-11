維新の藤田文武共同代表としんぶん赤旗の件。特に気になっていた点を取り上げた記事はこちらだ。

【衝撃画像】Xで藤田氏を痛烈批判する維新の創設者である橋下徹氏

・赤旗記者の名刺投稿した維新・藤田氏 専門家「犬笛行為に該当も」（毎日新聞）



今年8月に共同代表に就任した藤田氏 ©時事通信社

記者の名刺を自身のXに投稿

まとめると、しんぶん赤旗日曜版は10月29日配信の電子版で、藤田氏による「税金還流」疑惑を報じた。藤田氏側が公設秘書の会社に税金を原資とする多額の資金を支出していた、と指摘する内容だった。これに対して藤田氏は「すべて実態のある正当な取引」と反論。質問状に対する回答が記事に反映されていないとし、記者の名刺を自身のXに投稿した。

そのあと赤旗は（1）取材活動への重大な妨害、威嚇行為（2）個人情報の無断公開によるプライバシー侵害――の2点を問題視し、対応を求めていた。

専門家は記事中で（2）についてはプライバシー権の侵害には「当たらない」との見方を示した。記者は匿名性がある仕事ではなく、記者の名前や所属部署について「プライバシーの合理的期待があるとは言えない」ためだという。

では（1）はどうか。

藤田氏が記者の名刺をXに投稿したのは、自身にとって不都合な記事を出された直後だった。その経緯を踏まえれば別の観点からも問題点が浮かぶという。「記者への攻撃や嫌がらせを意図した『犬笛』と見ることができます」。

「犬笛」とは影響力のある人物が一言呼びかけると、多数の人々が扇動される現象だ。「業務妨害や名誉毀損に相当する行為を誘発した、少なくとも認容していたとして、場合によっては藤田氏の行為が違法性を問われる可能性があります」と専門家は話している。

さらに、今回のケースは「品位」「倫理観」が問われる話であり、支持者らを煽るのは「下品」で、「それが果たして政治家としてあるべき姿なのか」という別の識者のコメントも載っていた。

さてここまで毎日新聞の記事を詳しく紹介したのには理由がある。この記事は「特に気になっていた点」を取り上げたと冒頭に書いた。その点とは、政治家が記者をさらした行為を他メディアが大きく報じるか？だったからだ。

藤田氏の疑惑に対し、橋下徹氏はXで批判

今回話題なのは藤田氏の疑惑に対して維新の創設者である橋下徹氏がXで批判を続けていることだ。

たとえば先月30日に「こういう金の動きを堂々と正当化するのが今の維新国会議員団。これがまずいというセンサーが働かない」「適法・違法が問題なのではない。『外形的公正性』の問題」とXに投稿している。橋下氏の指摘は多くの人が共感するはずだ。

一方で記者をカメラ前やSNSでさらして「口撃」するのは政治家時代の橋下氏の手法でもあった。藤田氏は橋下イズムを継承していただけではないのか？

2015年に出版された『誰が「橋下徹」をつくったか』（松本創）では当時の橋下氏の手法を検証している。記者をさらす手法は問題の本質に立ち入らせない効果もあったと書かれているが、マスメディアの反応も意外だった。さらされた記者を擁護したり同情的に見たりする同業者はほぼ皆無だったとある。そうした関西メディアの様子が書かれていたのだ。なので今回、藤田氏の行為についてきちんと論評した記事が出るのか注目していた。先述した毎日新聞の記事はちゃんと掘り下げていたと感じた。

今回の件が報道されて藤田氏は記者会見をした。その際の態度などもネットニュースでは大きく報じられていた。私は先週末に大阪にいたのだが、何人かが口を揃えて言っていたことが印象深い。それは「“維新しぐさ”が全国にバレてしまった」という嘆きである。

どういうことか？ 関西ではあのような維新の威圧的な態度は当たり前の風景になっていたと言う。自分たちも慣れてしまった責任があると。しかしそれは藤田さん側も同じで、関西でしていた振る舞いを東京の会見でやったらこんなに批判されるんだと驚いているのではないか？というものだ。なるほどなぁ。維新しぐさか。

「そんな維新の正体らしきものも考えてしまう」

維新は高市政権に協力し、遂に与党となった。国政でも権力側になったのだ。普通ならメディアから厚くチェックされるのは覚悟の上だろう。ところが激高している。藤田氏は赤旗は報道機関ではない、共産党の機関紙だと主張している。政敵として自分を恣意的に書くという意味らしいが話のすり替えではないか。

近年の赤旗は一般紙が追うほどジャーナリズムの機能を果たしている。安倍政権時の「桜を見る会」報道もそうだし、記憶に新しいのは自民党の裏金問題を報じたことで「JCJ大賞」を受賞している。日本ジャーナリスト会議（JCJ）が優れたジャーナリズムの仕事を顕彰する賞だ。機関紙だろうが商業誌だろうが関係ないことがわかる。

今回は与党である維新の共同代表による政治とカネが明らかになった。公益に値し、世の中への問題提起になったはずだ。公金を還流する安定したスキームがあるからこそ「身を切る改革」と言えたのかもしれない。そんな維新の正体らしきものも考えてしまう。

赤旗の報道後、藤田氏は今後は自身の公設第1秘書の会社に対する業務発注（ビラ作成など）を取りやめると説明した。これもヘンだ。問題がなければ続ければよいだけ。取りやめたのは赤旗の指摘が正しく、耳が痛かったからではないか。与党になるということはチェックをされるということ。裏金問題に続いて還流スキームが問われたのは当然に思える。

今後は関西では通用していたかもしれない維新しぐさ（高圧的で本質をかわし、メディアも沈黙させる）は全国では通じなくなる可能性が高い。与党になるならそんな覚悟をしたほうが良い。それにしても高市政権は連立相手がこれだけ危なっかしいなら自民の単独過半数を狙って早期解散も考えるかもしれない。となると藤田氏はまた選挙用にビラを作成しなくてはいけない。そんな脱力する流れになったらこれも新たな還流と呼ぶべきなのだろうか。

（プチ鹿島）