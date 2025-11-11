

45歳で第1子を授かり、現在は地域に溶け込みながら家族と暮らす（写真：山本さん提供）

【写真】アルバイトをしながら全生活をバンド活動に懸けた20代前半の山本さん

23人に1人――。

妻との間に第1子が生まれた男性のうち、45歳以上の男性の割合だ。まだまだ多数派ではないが、20年前の「67人に1人」に比べ、格段に増えている。（厚生労働省「人口動態統計」2003年、23年報を基に筆者集計）。

アラフィフからの子育て、と聞くと「経済面、体力面ともに大変そう」とネガティブに捉える人も少なくない。しかし、当の本人たちはどのように感じているのか。

本連載では、45歳以上でパパになった男性に、リアルな子育てライフを聞く。

第10回は、現在8歳の娘さんを育てる山本さん（仮名・53歳）にお話を聞いた。

45歳で第1子、今は小2に

山本さん（仮名・53歳）は45歳で第1子を授かった。子どもは現在小学2年生。この週末は小学校の運動会だ。「運動会で僕は警備をやります。大変なんですけど、誰かがやらないといけないのでね」。大変と言いつつも、どこか楽しげに地域活動について語る様子が微笑ましい。

山本さんは鍼灸師歴16年。1週間のうち4日間は、脳神経外科領域のリハビリ専門の鍼灸師として都内の病院に通い、それ以外は自宅近くに開業した自身の鍼灸院で働いている。

山本さんの地元は都心にアクセスしやすい一方で、「近くには山や田んぼが広がっている緑豊かな環境」。生まれ育った場所で開業し、地域に溶け込みながら家族と暮らす様子はとても幸せそうだ。

しかし、ここに至るまで、前妻との離婚、現在の妻との出会い、突然の発病、そして妻のたびたびの流産や不妊治療など、紆余曲折の歴史があった。

山本さんは大学卒業後、新卒で広告代理店に入社。会社勤めの傍ら、大学生時代から没頭してきた音楽活動を続けていた。社会人3年目を迎えたとき「今後は音楽で食べていきたい」と、退職を決意。心配する両親を「30歳まででダメなら諦める」と説得し、アルバイトをしながら20代前半の全生活をバンド活動に懸けた。



（写真：山本さん提供）

ところが、現実は厳しかった。20代後半となり「30歳」のリミットを目前にした山本さんは焦りを感じ始める。そこで、元々興味があった東洋医学に関連して整体師の職種に就くことに。そして、収入が安定してきた27歳ごろ、音楽活動を通して知り合った女性と初めての結婚をした。

「でも、31歳で離婚しました。当時、僕は結婚を『パートナーと一緒に生活すること』としか捉えていなかった。経済的にも厳しいし、まして子どもはもっと先のことだと思っていたんです。恥ずかしながら、自分のことに精一杯で、家族を増やして家庭を築いていくことは想定していませんでした」

しかし、前妻は子どもを望んでいた。そして、この不一致が原因で2人は別れてしまう。以降、互いに連絡は一切取っていない。両親と約束した30歳も過ぎ、山本さんは音楽活動にケジメをつけるべく、バンドを脱退した。

妻と出会い、妊娠が発覚するも…

その後、山本さんは地元で整体院を開業。さらに、仕事をしながら鍼灸の専門学校に通い、国家資格を取得する。整体と近い分野で興味が出たことに加え、整体師が民間資格なのに対し、鍼灸師が国家資格である点も大きな魅力だったという。

山本さんの現在の妻は、整体師時代のリピート客だったそうだ。「特定のお客さんと親密になることは滅多にないのですが……」と、山本さんは恐縮しながら馴れ初めを語ってくれた。



（写真：山本さん提供）

「妻は地元が同じで、3歳年下です。何度か来院してくれていたので世間話をするうちに、お互いの趣味が似ていることが判明し、少しずつ距離が近くなりました。後からわかったのですが、実は僕の妹と妻は同級生だったようで、これには夫婦で驚きましたね」

出会いから3年でふたりは結婚。山本さん35歳、妻は32歳のときだ。妻はフルタイムの正社員として都心で働き、山本さんは結婚1年前に整体院を鍼灸院にリニューアル、着実にキャリアを積み重ねた。

そして結婚3年目の夏、妻の妊娠が発覚する。妊活を意識していたわけではなく、山本さんは「喜びより驚きのほうが大きかった」という。1回目の結婚では子どもに積極的になれなかったが、このときは「おめでたいことだし、今は仕事も安定してきている。子どもを迎えて家庭を築いていくぞ」という気持ちだったそうだ。周囲からの祝福の言葉もあり、山本さん夫婦は嬉しさと未来への期待を膨らませていた。

しかし、このときの子は安定期を迎える前に流産となってしまう。同年の冬の出来事だった。

突然の大量出血、妊活は中断へ

この体験は、山本さんにかなり強烈な影響を与えた。子どもを素直に「幸せな授かりもの」と捉え直した矢先の、深い喪失感。そして、流産が母体に与える負担の大きさも知った。知識としては心得ていたが、「自分ごと」として感じたのはもちろん初めてだった。

夫婦は今後について話し合った。

やはり「子どもを授かりたい」――。

意見は一致し、妊娠に向けて奮闘する日々が始まった。当時の2人は30代後半。本格的に不妊治療専門のクリニックに通おうというとき、突如、山本さんが病に倒れる。

小腸から突然の大量出血、結婚4年目のことだった。放置すれば命にかかわる状況で、結果的に1カ月の入院と半年の療養を余儀なくされた山本さん。自分のせいで妊活計画が頓挫してしまった……と、申し訳なさを感じたという。



オンラインでインタビューに答えてくれた山本さん（写真：東洋経済撮影）

「治療しているうちに時間はどんどん過ぎていってしまう。そのことをすごく『困ったな』と感じていたのを覚えています。病気が治った時点で、すぐに不妊治療を再開しました」

だが、その後夫婦を待ち受けていたのは、さらにつらい現実だった。

「当時、妻はフルタイムで正社員をしながら不妊治療を続けていました。すごく大変だったと思います。なんとか妊娠に辿り着いても、流産してしまう。不育症というのですが、結果的に4回の流産を経験しました。妻はそのたびに流産の処置で手術を受けるので、あまりにも負担が大きくて……。そばで見ている僕も本当につらかったです」

流産による母体への負担は手術にとどまらない。完全な回復には時間がかかるうえ、子どもに対する悲痛な思いも含め、精神的ダメージは生半可なものではないだろう。ただでさえ、仕事をしながらの不妊治療にはストレスがかかる。そんな中で、やっと「妊娠」に手が届いたと思った途端、すべてを失ってしまう絶望。どうにか立て直しても、また同じ結果が待っていたら。そして、それが何度も続いてしまうとしたら。

4度目の妊娠が流産となったとき、山本さんは妻に「もう諦めよう」と話した。これ以上、妻に無理をさせたくなかった。しかし、妻はその言葉を受けて涙をこぼした。

「まだ諦めたくない」

身体も精神も限界だったが、望みは捨てたくない。それが妻の本心だった。山本さんも「大切な妻との子どもを授かる」ことが、いつしか自分の願望になっていたことに気づく。ふたりはクリニックでの不妊治療をやめ、自然妊娠を目指して再び歩み始めた。

喜びと同時に膨らむ不安

不妊治療中から、山本さんは妻に、頭痛の緩和や目の疲れなど体調を整えるツボに鍼を打っていた。自然妊娠を目指し始めてからも、山本さんは熱心に施術を続けたという。

何が要因か、本当のところは誰にもわからない。しかし、山本さんの懸命な施術もあってか、妻はその後自然妊娠し、無事に可愛らしい女の子を出産することができた。山本さんは45歳。最初の流産から5年の月日が過ぎていた。

とはいえ、流産を繰り返し経験したふたりは、妊娠中もずっと不安に苛まれていた。「お腹が大きくなるのに比例して、嬉しい反面『またあの絶望を繰り返すのでは』と不安も大きくなる。妻は、僕よりもっと不安だったのではないでしょうか。その分、無事に生まれたときの喜びは本当に大きかったですね」

4度の流産を経て、山本さんは「当たり前ですが、妊娠は自分が望む・望まないとか、そういうことを超えた次元のものだと身にしみて理解しました」と語った。

後編：「45歳で親になって開けた世界、「座って食べなさい」と言えない親心に悩みつつも「昔なら参加しなかった」地元活動に見出した人生の完成形」では、この経験を乗り越えた山本さんが今になって思うこと、現在の子育ての様子、アラフィフパパならではのエピソードについて紹介する。



（宇乃 さや香 ： フリーライター）