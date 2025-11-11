

45歳で第1子となる女の子を授かった（写真：山本さん提供）

【写真】施術をする山本さん

23人に1人――。

妻との間に第1子が生まれた男性のうち、45歳以上の男性の割合だ。まだまだ多数派ではないが、20年前の「67人に1人」に比べ、格段に増えている。（厚生労働省「人口動態統計」2003年、2023年報を基に筆者集計）。

アラフィフからの子育て、と聞くと「経済面、体力面ともに大変そう」とネガティブに捉える人も少なくない。しかし、当の本人たちはどのように感じているのか。

本連載では、45歳以上でパパになった男性に、リアルな子育てライフを聞く。

第10回は、現在8歳の娘さんを育てる山本さん（仮名・53歳）にお話を聞いた。

地元への意識が変わった

4度の流産を経たのち、45歳で第1子となる女の子を授かった山本さん（仮名・53歳）。娘は今、小学2年生。壮絶な過去を乗り越えた先にある、何気ない日常の一つひとつに幸せを感じているという。

「最近は娘と会話が成立するようになってきて、子育てがますます楽しいですね。日々の成長が本当に早くて、靴や服のサイズもどんどん変わっていく。ついこの間まで喋れなかった子が、今日の出来事を話してくれたり、自分の言葉で説明してくれたり。そういう何もかもに驚いたり、楽しんだりしている毎日です」

親になってからは、「地元」との関わりを意識する機会も一気に増えた。

「以前は、夏のお祭りも大晦日の拍子木の音も、『誰かがやっているんだな』程度にしか考えていませんでした。でも親になって『あのお祭りは◯◯ちゃんのお父さんが運営していたのか』など、身近に捉えるようになったんです。そして、だんだん『自分も役に立てるのかな、できることがあるならやりたい』と思うようになりました」

他人事だった行事も「やる側」に

同じマンションの父兄に声をかけられ、有志による親のコミュニティにも参加した。朝は黄色い旗を持って横断歩道に立ち、娘や近所の子どもたちの安全を見守る。大晦日には「火の用心！」と言いながらみんなで夕方の街を回った。そういうことを「やる側」の人間になったのだ。

知り合いが増え、人間関係が広がっていく。育児で知り合った地元の人と、飲み会でぐっと距離が縮まる。「昔は『近所のスーパーで知人に会って挨拶する』ということもなかったので、すごく新鮮です」。

山本さんは、「もしこれが昔の自分だったら、変なこだわりのせいでコミュニティに入らなかったかもしれない」と話す。

「アラフィフの今だからこそ、気負わず参加できるのかもしれません。今では子どもがいる生活を楽しむ側ですが、一方で、同じ社会にはそうではない人たちも暮らしているのだと俯瞰できているのも、ある程度年齢を重ねたおかげだと思います」

かつて「電車の中で傍若無人に騒ぐ親子」を迷惑に感じた自分の経験が、その冷静さを生んでいる。子どもに寛容な社会は理想的だが、その価値観は全ての人に押し付けるものではない。このバランスを保ちながら子育てができるのは、今の年齢だからこそなのかもしれない。

独立したいが、安定も捨てがたい

しかし、山本さんは「まだ『地元の人』になりきれていない」と話す。山本さんは現在、都内のリハビリ施設での勤務をメインに、サブとして地元で開業した鍼灸院で働いている。過去に大病を患った（詳細は前編）山本さんは、鍼灸院を一時閉めざるを得ない状況に陥ったことがある。治療後に鍼灸院は再開したが、これだけでは収入が心許ないと感じ、病院向けに鍼灸のサービス事業を手がける会社の求人に応募。正社員として雇用されて以降、ダブルワークで収入を得るスタイルで身を立ててきた。

「でも、いずれは地元の人に向けて『地域の鍼灸院』としてやっていきたいというのが本音です。ずっと地元にいると、学生だった患者さんが社会人になってまた来院してくれたり、施術しながらお子さんの話を聞いたり、様々な人生に触れる機会が多いんです。自分の仕事自体が地域活動の一環のような気がして、楽しいんですよね」



（写真：山本さん提供）

もちろん外勤の仕事もやりがいはあるし、正社員の安定感は捨てがたい。子どもの教育資金もかかる時期だ。ちなみに、妻は出産を機に正社員として勤めていた会社を辞め、現在はフリーランスとして在宅ワークで事務関係の仕事を受けている。

「家は分譲マンションで、ローンの完済予定は75歳です。そう考えると、定期的に収入があるのはありがたい。恥ずかしながら貯蓄もそこまであるわけじゃないし、独立を視野に入れつつも計画的に考えなくちゃ、と思っています」

健康管理、周りの親との比較は

75歳まであと22年。健康的に仕事を続けるためにも、何か気をつけていることはあるのだろうか。一見、スポーツ経験者のように見える山本さんだが「競技としてのスポーツはあまり好きじゃないんです。でも、体を動かすことは好きですね。地元での移動は徒歩や自転車を選びますし、ストレッチは毎日欠かしません。調子が悪いときは、自分で鍼をうったりお灸をしたりします」

と、鍼灸師らしい答えが返ってきた。東洋医学では、舌や脈の状態を診て体の不調に見当をつける。山本さんも日常的に自分のコンディションを確認しているほか、家族の体調もケアしているという。

娘さんは、山本さんが妻に鍼やお灸をする様子に興味津々で、よく山本さんの仕草を真似ているという。山本さんは昔ながらの「艾（もぐさ）をひねる（成形する）」方法でお灸を作るが、娘さんもお灸を一緒に作るそうだ。「火も一緒につけたがりますが、これはさすがに危ないので僕がやります（笑）」。

最近では、小学生の親の年齢層も多岐にわたり、アラフィフ世代の親もなんら珍しくはなくなってきた。とはいえ、山本さん自身はどう捉えているのだろうか。

「アラフィフ世代の親は少数派ですが、全くいないわけでもないので『アリ』なんじゃないかな。不妊治療のクリニックでも、すでに周りは自分たちより若い人が多かったので、慣れてはいます。とはいえ、娘の校長先生が自分と同じくらいの年齢なのは、ちょっと複雑な気持ちです。自分が子どもの頃は『校長先生＝おじいさん、おばあさん』というイメージでしたから」

人生の完成形が輪郭を帯びる年齢

鍼灸師としてダブルワークで働く山本さんは、週に1日休めたらいいほう。貴重な休みは、できる限り家族と一緒に過ごすようにしている。



（写真：山本さん提供）

「娘は今、オリジナルキャラクターを描くのにハマっています。家で過ごすことが多いのですが、親としてはもう少し外遊びもさせたい。そろそろ自転車の練習を始めたいんですけどね（笑）」

娘さんの学校はもうすぐ運動会。両親にダンスの振り付けを見てほしくて、食事の途中でも思わず踊り始めてしまうのだという。

「そこは『座って食べなさい』と言うべきなんだろうけど、楽しそうに踊っているのでつい、見ておこうかな、となってしまったり。しつけは悩ましいですね」と笑う。同じ年頃の子を持つ筆者も心底共感し、思わず笑ってしまった。

娘さんの「やりたい」を第一優先に、山本さんは基本的に見守る。「自分も若い頃はいろいろ試しながら生きてきたので、娘にもできる限りそうさせてあげたい」と語る。

50代に突入し、徐々に自分の人生の完成形が見えてきた。「ようやく自分を認めてもいいかな、という気持ちになってきた気がします。今の自分のままで幸せになれたらいい。そのとき、そばに妻と子どもがいてくれたら。そういう心境です」

お父さんと一緒に艾（もぐさ）を作った思い出。そのお灸でお母さんが癒やされていく。娘さんにとって、艾の匂いはきっと、親子で過ごした幸せな時間を思い出させる香りになるのだろう。

（宇乃 さや香 ： フリーライター）