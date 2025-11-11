金融資産1500万円・67歳女性「老後資金は漠然と準備していましたが……」最大の不安とは？
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、神奈川県在住67歳女性のケースを紹介します。
同居家族構成：本人、夫（70歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：神奈川県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：550万円
現在の預貯金：1200万円、リスク資産：300万円
これまでの年金加入期間：厚生年金420カ月、企業年金15年
老齢厚生年金（厚生年金）：11万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金2万円
配偶者の年金や収入：年金約20万円
その理由として「生活に困るほどではないですが、医療費や孫への出費が重なると余裕がなくなります。余裕ある老後を望むには、少し心細い」とコメントしています。
ひと月の支出は「約22万円」。ご自身の年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
また「夫が畑を貸している関係で、年に数万円ほどの副収入」もあると言い、わずかながらも家計の助けになっている様子です。
年金生活においては「スーパーの特売日を利用してまとめ買いをし、冷凍保存で無駄を減らしています。電気代節約のため、季節に応じた衣服で体温調節も心がけています」と、工夫を凝らしているようです。
今の生活における「一番の不安は医療費」だそうで、「年を取るほど病院通いが増え、急な入院や介護が必要になると、年金だけでは足りないのではと心配」と打ち明けています。
一方で、年金生活では「夫婦で旅行に行ったり、趣味のガーデニングをしたり、友人とのお茶を楽しんだりしています。平日に出かけられるので人混みを避けられ、のんびりとした時間を過ごせています」と、時間的な余裕を生かした生活を満喫されているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
