きょうは、新潟や北日本の日本海側では雨や雪が降りやすく、北海道では吹雪く所もあるでしょう。東日本や西日本は強い風がおさまって、日中は穏やかに晴れる所が多くなりそうです。

西から高気圧が張り出して、北日本中心に冬型の気圧配置が続きます。新潟や北日本の日本海側はしぐれ模様となって、雨や雪の降る所があるでしょう。北海道は平地でも雪が降り、積雪となる所がある見込みです。路面の凍結などに注意が必要です。関東から西は広い範囲で晴れるでしょう。

日中の気温は、きのうより低い所が多く、青森で7℃など北日本はこの時季としても低い見込みです。風冷えとなるので暖かくしてお過ごしください。東京で17℃、名古屋で19℃、大阪で18℃と関東から西は18℃前後の所が多いでしょう。朝は風が冷たくても、日中は強い北風がおさまって、日差しの暖かさを感じられそうです。

＜きょう11日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌： 5℃ 釧路： 7℃

青森： 7℃ 盛岡： 9℃

仙台：13℃ 新潟：13℃

長野：12℃ 金沢：15℃

名古屋：19℃ 東京：17℃

大阪：18℃ 岡山：18℃

広島：18℃ 松江：17℃

高知：21℃ 福岡：19℃

鹿児島：19℃ 那覇：26℃

台風26号は南シナ海を東よりに進み、木曜日は沖縄の南に進み、温帯低気圧に変わる見込みです。台風周辺の湿った空気や前線の影響で、沖縄や奄美は大気の状態が不安定となるでしょう。沖縄や奄美はきょうは断続的に雨となって、激しく降る所もありそうです。金曜日にかけても雨が続き、大雨となる所があるでしょう。土砂災害などに注意が必要です。

あすは北日本の天気も回復して晴れる所が多くなりますが、木曜日は太平洋側を中心に雲が広がって、西日本では雨の降る所もありそうです。