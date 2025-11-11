競馬×鉄道がタッグ！ ウインズ小郡20周年記念“SLやまぐち号”イベントが11月24日に復活

JRAは、ウインズ小郡の開設20周年を記念した「SLやまぐち号」とのコラボレーションイベントを、11月24日（休月）にJR新山口駅で再開催すると発表した。当初8月に予定されていた同イベントは悪天候により中止となっていたが、内容を変えず改めて実施される。

8月は悪天候で中止

ウインズ小郡ご当地ターフィーのモチーフの一つがSLであることから実現した今回の企画では、SL出発式や車内での特別なおもてなし、JRAマスコット「ターフィー」とハローキティによるグリーティングなど、幅広い世代が楽しめる催しを予定している。イベントへの参加は無料だが、JR新山口駅1番ホームでの観覧には入場券が必要となる。

ウインズ小郡は2005年5月に山口県で初の場外馬券発売所として開設され、今年で20周年を迎えた。これまでの来館者数は550万人を超え、館内には大画面モニターやキッズコーナーなども備える。JRAは「競馬と鉄道の魅力が交差するイベントを通じて、“ウインズ小郡”や“鉄道のまち小郡”を多くの方に知ってもらう機会になれば」としている。