元横綱・貴乃花光司氏とフリーアナウンサー・河野景子さんの長男で、靴職人、画家、歌手などマルチに活動する花田優一が復帰を報告した。

１０日にインスタグラムを更新し、「ご無沙汰です！本日より現場復帰でございます 工房に戻れて嬉しい」と伝えた。優一は先週末にＳＮＳで「体調不良が続いてしまって投稿できておらず申し訳ないです」とつづり、検査を受けたことを明かしていた。

この日は眼鏡をかけてフードをかぶった姿をアップ。「各所ご迷惑おかけしてしまった方々申し訳ありません。急いで戻します」と謝罪し、「あ、そういえば、Ｍｒ．ＨＡＮＡＤＡ買った？買った、よね？動画上げてないからってＭｒ．ＨＡＮＡＤＡのこと忘れてたでしょ〜ダメダメ 靴職人として活動してきて１２年、ぜひみなさんの手元に最高の靴を届けたい！という一心で作りました」などとアピールも忘れなかった。

フォロワーからは「おかえり」「体調は大丈夫？」「久しぶりにお顔見られて嬉しい」との声が上がっている。

優一は、中学卒業後の１５歳で米ボストンへ留学。その後、イタリア・フィレンツェの靴工房で２年半の修行を積んだ。そして今年６月２５日にインスタグラムで「重大発表」を予告し、同２６日にブランド「Ｍｒ．ＨＡＮＡＤＡ」立ち上げを発表した。

私生活では２０１７年１０月に自身がパーソナリティーを務めていたラジオ番組で一般女性との結婚を発表したが、１８年１２月にブログで離婚を公表。元テレビ東京の福田典子アナウンサーが７日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）で優一と交際を明かし、話題となっている。