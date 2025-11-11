【日本株】NEC・KDDIらに巨大特需…高市政権で恩恵の「プロ厳選・国策銘柄５選」を実名紹介

高市政権が海底通信ケーブルの強靭化に本格的に乗り出した。11月7日の経済安全保障推進会議では、経済安保推進法の改正検討が指示され、国際通信の99%を担う海底ケーブルに対し、半導体と並ぶ「特定重要物資」に指定する方針も打ち出している。「情報の大動脈」ともいえる海底ケーブルは、デジタル社会を支える重要インフラだ。政府はケーブル整備だけでなく、敷設や保守などの関連サービスにも財政支援も拡大する構えを示す。

注目される背景には、ふたつの大きなトレンドがある。ひとつは経済安全保障上の懸念だ。近年、台湾周辺やバルト海で中国やロシアの関与が疑われるケーブル損傷が相次ぎ、通信傍受の事例も散見されている。島国日本でケーブルが損傷すれば、国民生活や経済活動へ甚大な影響が及ぶことは必至となる。

もうひとつは通信需要の爆発的増加である。生成AI(人工知能)の普及で急増する通信量に対し、現在150万キロメートルの海底ケーブルだけでは物足りない。2026年から2040年にかけては現在と同等以上の160万キロメートルが新設される見通しだ。米メタや米グーグルなどの巨大テック企業も敷設計画を相次いで発表しており、海底ケーブル関連企業の中長期的な成長期待は高まっていくだろう。

ＮＥＣ（6701）

■株価（11月7日時点終値）5483円 配当利回り（予）0.58％

海底ケーブルシステムにおいては、世界3大シェアの一角を占めるトップメーカーの地位を確立している。政府機関や国内の重要インフラ企業向けの機密性の高いシステムや防衛向けシステムでも高いシェアを持ち、情報インフラと防衛を担うテクノロジー企業としての存在感はさらに高まろう。

海底ケーブル市場では世界シェア約25%のシェアを持つが、今後は40％を視野に入れるとの野心的な見通しを示している。世界的な地政学リスクの高まりにより、各国政府による海底ケーブルへの支援が相次ぐ流れを好機と捉えているようだ。日本政府が敷設船の確保や生産能力の拡充を支援する方向に舵を切ったことも大きな追い風となるだろう。政府支援を得ることになれば、敷設や保守のための船舶をより機動的に確保できる。逼迫する需給への対応力を増すことで、ケーブルの供給力も高まろう。

センサー、ソナー、衛星直接通信など、防衛の根幹を支える技術を提供しており、高い付加価値を訴求できる点も強みとなる。2026年3月期にはバランスシートがネットキャッシュ（現預金が借入金を上回る状態）に転じるとみられ、株主還元の余力も増していきそうだ。

ＫＤＤＩ（9433）

■株価（11月7日時点終値）2580.5円 配当利回り（予）3.10％

KDDIは、光海底ケーブル敷設・保守事業や、データセンターを活用したグローバルな情報セキュリティ基盤を構築している。子会社を通じて敷設船を保有している。国内で敷設船を持ち、既存ケーブルの保守も担うのはＮＴＴ〈9432〉と同社に限られる。海底ケーブルの敷設・保守需要の急増は、安定した直接的な収益源となるだろう。

ＮＥＣ〈6701〉とは協業で、企業や政府機関向けに純国産のサイバーセキュリティサービスを共同提供する方針を打ち出している。同社のグローバルなデータセンター（海外10カ国以上で展開）の拠点と、NECの持つ高度な技術・知見を融合させることで、AIを活用したサイバー情報収集・分析や、海外データセンターを活用したグローバルなサービス展開の成果が期待されよう。

次期中期計画（2027年3月期開始）においては、年間1,500億円規模の事業投資を継続しつつ、財務の健全性を維持しながら、事業投資と株主還元の両立を目指す方針だ。成長領域への資源配分を拡大し、収益基盤の多様化と強化を図る方針は、自社株買いと23期連続増配の実績をさらに高めてくれそうだ。

アイ・ピー・エス（4390）

■株価（11月7日時点終値）2882円 配当利回り（予）1.39％アイ・ピー・エス

アイピーエスは、国際通信回線サービスなどを展開し、特にアジア地域の通信インフラ構築に注力している。子会社のInfiniVANを通じて、経済安全保障上の要衝であるフィリピンを主要な事業基盤とし、国際的な通信インフラストラクチャの構築を推進するパイオニア的存在だ。

日本、フィリピン、シンガポールなどを結ぶ総延長約8,000キロメートルの新たな国際海底ケーブル「Candle Submarine Cable System（Candle）」の共同建設では、中核メンバーとして参画している。2028年の運用開始を目指しており、生成AIや5Gの普及で急増するデータ通信需要に対応する狙いだ。

Candleへの大規模投資（131百万米ドル）に対しては、既に約45百万米ドル（約65億円）の回収が運用開始時の一括売上として確定している。初期投資リスクを前受金モデルの採用で低減しつつ、将来的な収益規模は大幅に拡大させる可能性を秘めていよう。国内では「海底ケーブルの多重化による通信安定性の向上」を、国外では「データ流通量の爆発的な増大」というトレンドで恩恵を享受しよう。

ｓａｎｔｅｃ（6777）

■株価（11月7日時点終値）9000円 配当利回り（予）1.67％

光通信用部品と光測定器を手がけるサンテックは、ニッチ分野で世界的な存在感を示す。主力の光パワーモニタ（光信号の強度を測定する部品）や光可変減衰器は世界首位級のシェアを誇り、光測定器分野でも波長可変レーザー光源やOCT（光干渉断層画像計：光を用いて生体組織などの深部構造を非侵襲的に画像化する技術）で世界有数の地位を確立している。

政府が進める海底ケーブルの強靭化においては、ケーブルの新設・保守・障害時の早期察知に不可欠な高精度測定器への需要が高まろう。さらに、データセンター内での光通信化や、生成AIサーバー導入に伴う高速通信ニーズの高まりも大きな追い風だ。

40年以上にわたり培ってきたニッチ市場でのスピーディーな製品開発力も大きな強みだ。韓国KSフォトニクス社との資本業務提携では、マルチコアファイバ（多数の光の通り道を持つ光ファイバー）向け光測定器の開発にも着手するなど、積極的な事業展開を進めている。光ファイバーは地震や風水害に強く、路面下空洞探査といった国土強靭化分野での応用でも期待度は増していこう。

住友電気工業（5802）

■株価（11月7日時点終値）5855円 配当利回り（予）2.02％

自動車用ワイヤーハーネス（組み電線）で世界首位のシェアを持つほか、海底ケーブルの心臓部である光ファイバーで国内最大手の地位を確立している。光デバイスの連続波レーザーダイオード（連続的にレーザー光を安定的に出力できる半導体レーザー）では世界シェア首位を誇るなど、高付加価値製品に強みを持つ。

海底ケーブルの中枢部品である光ファイバーの高純度・高品質な安定供給は、経済安全保障上の重要課題だ。同社は海底向け光ファイバーにおいては、米コーニング社と市場シェアをほぼ分け合う世界２強体制を築いている。光通信用と電力用の両方で強みを持つことから国策プロジェクトへの関与も深く、国内同業の中でもより大きな恩恵を受けるだろう。

現在は自動車事業が営業利益の過半を占めている（2025年3月期で54%）同社だが、2030年3月期には自動車事業の構成比が40%程度まで低下する一方、米NVIDIA社のサプライヤーとしても評価が高まっている情報通信事業は25%程度へ大幅に上昇する見通しだ。より成長性の高い分野へ事業構造が変革している点は、まだ株価に十分に織り込まれていないと考える。

関連企業の株価は割安感を残すものも多く、成長期待が十分に織り込まれていないと考える。来年の通常国会では経済安保推進法の改正が目指され、サナエノミクス(高市経済政策)による手厚い支援と世界的なデジタル需要という二つの追い風が吹くかもしれない。「日経平均5万円時代」にあっても割安感の残る投資テーマとして注目に値しよう。

「宇野沢茂樹」の名前を不正使用した偽のSNSアカウントが確認されています。投資詐欺等に悪用される恐れがあるため、ご注意ください。SNS等で個人名義の情報発信は一切行っておりません。

