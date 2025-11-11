中居ショックで大打撃も…フジテレビと元SMAPメンバーの終わらない「蜜月関係」

中居問題が引き金で約453億円を失ったフジ

もうずいぶん昔のことのように感じる人も多いかもしれませんが、元SMAPのリーダー・中居正広さんが、芸能界を引退したのはまだ今年の話。1月23日のことでした。

2023年6月、中居さんがフジテレビの女性アナウンサー（当時、現在は退職済）との間で重大なトラブルを起こしたことに端を発し、今年に入りフジの人権意識の低い体質が浮き彫りになるなど、大問題に発展したのはご存知のとおり。一連の問題を受けて多くのスポンサー企業がCM差し止めの決断を下し、フジは約453億円の損失があったとされています。

こうして元SMAPリーダーとフジテレビは非常に緊張感のあるピリついた関係性になっているわけですが、実はいま、フジのドラマと元SMAP3人からなる「新しい地図」は蜜月関係となっているのです。

ジャニーズ退所後、テレビから干された3人

まさに今期、草磲剛さんがフジテレビ系の連続ドラマ『終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-』に主演中ですが、「新しい地図」メンバーである稲垣吾郎さん、草磲剛さん、香取慎吾さんのSMAP解散後のドラマ出演歴を振り返っていきましょう。

2016年末にSMAPが解散し、2017年9月にジャニーズ事務所を退所した3人は「新しい地図」として活動をスタート。けれど当時のジャニーズ事務所はテレビ業界に大きな影響力を持っており、退所タレントがテレビから干されることは珍しくありませんでした。

事実、「新しい地図」3人がジャニーズ事務所を退所すると、彼らがレギュラー出演していたバラエティ番組などは、次々と終了していきました。また、バラエティに単発でゲスト出演することもなくなり、ドラマにキャスティングされることもなくなったのです。彼ら3人を地上波テレビで見ることは、ほぼできなくなっていました。

潮目が変わったのは、公正取引委員会がジャニーズ事務所に“注意”処分を下した2019年7月。「退所したSMAP元メンバー3人の番組起用を妨げるような働きかけがあった場合」は独占禁止法違反につながる可能性があるという“注意”であり、法律違反と認定されたわけではないものの、3人にとって追い風となったのです。

これ以降、3人の姿が地上波テレビでも見かける機会が少しずつ増えていくのですが、なかでも起用に積極的になったのがNHK。稲垣さんは単発ドラマに出演し、草磲さんは2021年の大河ドラマ『青天を衝け』（NHK）と、2023年度後期の朝ドラ『ブギウギ』（NHK）に、とても重要な役どころでキャスティングされたのです。

一方の香取さんは、2021年1月期にテレビ東京で放送された連続ドラマ『アノニマス〜警視庁”指殺人”対策室〜』に主演。このとき香取さんは民放ドラマへの出演がSMAP解散以来初で、約5年ぶりでした。

草磲が主演復帰したのはフジ『SMAP×SMAP』枠

このようにNHKやテレビ東京で、元SMAP3人は地上波の連続ドラマ復帰を果たしていましたが、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、フジテレビの民放4局からはなかなかお呼びがかからない期間が続いていました。

その沈黙を破ったのがフジテレビだったのです。

2023年1月期放送の連続ドラマ『罠の戦争』に、草磲さんが主人公で抜擢され、実に6年ぶりとなる連ドラ主演を果たしたのです。『罠の戦争』はフジテレビ系で放送されたものの、制作は関西テレビだったため、“しがらみ”が弱かったという背景があったのかもしれませんが、いずれにしても久しぶりにフジドラマの主演。

しかも、くしくもSMAPの看板バラエティ番組『SMAP×SMAP』が放送されていた月曜22時枠での放送。約20年間『SMAP×SMAP』が放送されていたチャンネルと時間に、草磲さんの主演ドラマが放送されるというのは、ファンにすれば感慨深いものがあったことでしょう。

日テレ、テレ朝、TBS、フジという4局のなかで、次にまた「新しい地図」メンバーをキャスティングしたのはフジでした。

今年1月期に放送された連ドラ『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』で、香取さんが主演を果たしたのです。ちなみに香取さんがSMAP解散以来、テレ東以外で連ドラ主演したのは本作のみ。

そして続く今年7月期には、関西テレビ制作のフジテレビ系連ドラ『僕達はまだその星の校則を知らない』に、稲垣さんが3番手キャストとしてレギュラー出演。約9年ぶりの出演となった民放連ドラで、磯村勇斗さん演じる主人公と対立する役どころを好演したのです。ちなみにこのドラマも『SMAP×SMAP』の放送枠でした。

また、現在放送中の草磲さんの主演ドラマ『終幕のロンド』も、関西テレビ制作で『SMAP×SMAP』の枠で放送されています。

元SMAP3人は無関係というのが大前提だが…

さて、テレビ東京以外の民放局のなかで、「新しい地図」のメンバーを最初に連続ドラマに再起用したのはフジで、その後もフジは積極的に3人をキャスティングしているのですが、実は現時点で日テレ、テレ朝、TBSの3局は彼らを連ドラにキャスティングしていません。日テレが香取さんをスペシャルドラマに起用することはありましたが、連ドラ出演はしていないのです。

旧ジャニーズ事務所の後継会社STARTO ENTERTAINMENTに忖度してオファーを控えている――なんてことは、さすがにもうないはず。ですから日テレ、テレ朝、TBSにはそれぞれの事情があって稲垣さん、草磲さん、香取さんをまだ起用していないのでしょう。

けれど他局の事情はどうあれ、日テレ、テレ朝、TBSの3局の連ドラに元SMAP3人が出演していないのに対し、フジテレビが彼らを重用しているのは事実。

SMAP解散以来、草磲さんが主演した2作品はどちらもフジ系の連ドラであり、稲垣さんが9年ぶりに出演したのもフジ系の連ドラ。フジのドラマと彼らの蜜月関係が浮き彫りになっています。

中居さんと「新しい地図」の3人は、国民的アイドルグループSMAPの元メンバー同士という盟友関係ではありました。ですが、もう解散から9年ほど経っていますし、とっくに別々の道を歩んでいたわけですから、中居さんとフジの間にトラブルがあれど3人には基本的には無関係。

とはいえ、元SMAPリーダーが企業風土を問われる大問題の引き金になっていた一方で、日テレ、テレ朝、TBSが起用していない元SMAPメンバー3人を、フジテレビが積極的にキャスティングしているということに少々違和感もあります。

香取さん主演の『日本一の最低男』は今年1月期放送だったため、中居さんのトラブルが大問題に発展する前から撮影が始まっていたのでしょう。ただ、稲垣さん出演の『僕達はまだその星の校則を知らない』は今年7月期、草磲さん主演の『終幕のロンド』は10月期ですから、元SMAPリーダーによる社を揺るがす大問題があったことは承知のうえで、元SMAPメンバーのドラマ制作を進めていた可能性が高いわけです。

9年前に解散済のグループのリーダーがどんな不祥事を起こそうと、当たり前ですが元メンバーたちには一切の責任はありません。

しかし日テレ、テレ朝、TBSが連ドラに起用していない元SMAP3人を、わざわざフジが積極的にキャスティングしていることには、“節操がない”という印象も少なからず漂ってしまうのです。

