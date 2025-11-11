アプローチの方向性をアップさせるには？体の右側で打つ！
アプローチの2大ミスといえばトップとダフりだが、この原因は「点でインパクトしよう」とする意識にある。
「インパクトは最下点ではなく"最下ゾーン"をイメージして打つと2つのミスが激減しますよ」とアッキーコーチ。"最下ゾーン"とは何か？どうやって作るのかを伝授する。
体の右側とは「グリップは胸の前」「ヘッドは体の右側」
いきなりボールを打つのは難しいので、まずは上体を起こして水平素振りでクラブの動きを確認。グリップは体の正面、ヘッドは体の右側にくるようにしてそのまま腰を回転してみよう
体の右側で打つと方向性&飛距離アップ
「ボールは体の正面でとらえろ」といわれますが、最下ゾーンで打つためには"体の右側"で打つことが大切です。体の右側というのは、グリップは胸の前ですが、ヘッドは体の右側にある状態のこと。
右側で打てるようになると、入射角が緩くなって最下ゾーンが作りやすくなる。そのためには、しっかり体を回して打つことがポイントになります。
最下ゾーンでボールをヒットできればフェース向きも安定するため、距離感や方向性がよくなります。野球やテニスなどのスポーツを思い浮かべてみると、ボールを打つときは体の右側で打っていませんか？ゴルフも同じで体の右側で打てば、しっかりインパクトできるのです。
いかがでしたか？ 体の右側でボールを打ちましょう！
レッスン=アッキー永井
●永井研史（ながい・あきふみ）/1987年生まれ、神奈川県出身。アメリカに留学していた高校時代にゴルフに出会う。
写真=田中宏幸
協力=内原カントリー倶楽部（PGM）