「こんなに人が辞めるって異常だよね」アパレル最速上場yutori、起業初期の「つらくなければダメ」な組織から抜け出せたワケ

創業メンバーが辞め、社員第一号となった3人も次々と離職。アパレル企業史上最速で上場した株式会社yutoriだが、起業初期は人が定着しない会社だった。そんなおり、新規事業に奔走する片石貴展社長に、古株社員がつぶやいた強烈なひと言とはーー。自身のマインドと組織文化に起きた変化を、片石氏の著書『若者帝国 好きな人たちと、好きなことに熱狂して働く』より一部抜粋・編集して紹介する。

古株社員の強烈な言葉に気づかされたこと

ハム（濱田栞）は、2019年1月、自分の会社に社員第一号として入ってくれた3人のうちのひとりで、現在はコスメ事業を統括する株式会社poolの取締役を務めている。つまり、創業メンバーと同じくらいの古株だ。

ただ、いまでこそ、yutoriは離職率の低い会社だが、起業初期は、ハム以外のふたりはしばらくしてから辞めてしまっていた。前年の10月にはyutoriをともに起業した松原が辞めている。つまり、yutoriには人が定着しない時期があったのだ。

そんななかで、僕が新規事業の立ち上げなどに奔走していた5月頃、なにかの折にふとハムがこんなことをつぶやいたのだ。

「こんなに人が辞めるって異常だよね」

ハムがいったその言葉は、僕の心に強烈に突き刺さった。ハムはとても性格がいい子で、もちろん僕を傷つけたくていったわけではなかったことは間違いない。しかし、当時の状況をフラットに捉えたとき、彼女の口から「異常」という言葉が、なんの違和感もなく自然に出てきたのだろう。

大変な時期にものごとを大変な感じでやるのって、心がどこか安心する。

それよりも、大変な時期にものごとを楽しくやることのほうが難しい。

僕たちはみんな、楽しいことはいつまでも続かないし、いつか終りがやって来ると無意識に子どもの頃から教育されている。だから、ときどき楽しくやることが怖くなってしまう。せっかく楽しいと感じながら過ごしていても、「いつか痛い目を見るんじゃないか」と恐れてしまうのだ。

僕は、起業当初や、新規事業の立ち上げというしんどい時期に、ストイックにつらく働くことで、まわりのみんなに無言の圧をかけていた。それによって親友まで辞めてしまったのに、そうした振る舞いを続けていた。

でも、ハムの言葉を聞いたとき、「俺ってすごくセンスがないな」と気づかされた。

大変なときに大変なままやるのは、それはただの自分の勇気のなさに尽きるからだ。

楽しくやろう

「つらくても、頑張ってやっていればいつか報われる」。そうした思いが、いつの間にか「つらくなければ駄目なんじゃないか」「楽しくやっているのはおかしいんじゃないか」という、自分の臆病さに変わっていく。そして、その臆病さを反映した、過剰に緊張感がある組織になっていく。そんな組織にいても、なにも楽しくないのだから辞めてしまうのは当然だ。

でも、当時の僕は、辞めた人に対して「この程度について来られないなら必要ない」と思っていた。いまの自分の考え方とは真逆である。

だが、ものごとをうまくプロデュースして世の中に届ける会社であるはずなのに、自社のことすら前向きにプロデュースできていない時点で、なにもうまくいくはずがない。その他大勢のスタートアップと同じように、センスのない失敗をして、センスのない結果を引き寄せているようでは、突き抜けられるわけがない。

「好きなことを、好きな人とやる」とはいっていたけれど、実情がそのコンセプトにまったく追いついていなかったというわけだ。ネガティブな気持ちで周囲を巻き込んでいる時点で、相当センスがない社長だった。

この出来事があってから、僕はとにかく楽しく会社を経営するように、徹底的にマインドを変えていった。「自分たちが歩いているのは茨の道であり、いつだって大変な状態だからこそ、道中を楽しくする工夫をしなければ」と、考え方が完全に切り替わった。

楽しくやろう。

楽しくやることを恐れないように。

楽しくやってもyutoriは必ず伸びる。

そのようにマインドを切り替えて、会社が楽しいムードに包まれるように、意識的に行動し始めたのである。

いつの間にか「ゆるふわ帝国」に

そのうち、新規事業の立ち上げでくたくたになった身を抱えて、たまに下北沢に帰ると、みんながのびのびと楽しそうに働く姿を目にするようになった。

若者帝国ならぬ、いつの間にかハムがつくった「ゆるふわ帝国」になっていたのだ。緩やかな雰囲気なのに、それぞれが自分の数字と現実に真剣に向き合っている。それを見たとき、僕はこう思った。

「あ、これがyutoriでつくりたかった空気感かも」

一般的に、社長が創業2年目でほとんど自社オフィスにいないということ自体、そもそもトリッキーだろう。しかし、大切な会社の空気感の醸成をハムやみんなに任せることで、自分が想像していた以上の素晴らしいものがそこにはあった。

社長の僕が考え方を徹底的に変えていったら、いつの間にか理想的な空間ができあがっていたのである。

もし、僕が当時の自分のことを褒められるとしたら、ハムの言葉と会社の変化を前向きに受け止められたことだと思う。経営はやっぱり大変だし、いつも肩に力が入っているような状態が続く。特に、創業間もないときは、どうしても自分の言動を正当化したくもなる。なぜなら、自分が代表者であり社長だからだ。

でも僕は、自然と“負け顔”を見せることができた。 「自分がいなくなったら会社が面白くなった」と素直に認めることができた。

ここでも生来の自尊心が関係しているかもしれないけれど、自分で会社を立ち上げた経営者たちはこれがなかなかできない。あるいは、組織に勤めるリーダーたちにも同じことがいえるのかもしれない。

だから、僕はみんなの姿を見たとき、素直な感想を伝えていた。

「おまえら妙に楽しそうじゃん!」

「こっちは大変なのに、楽しそうにしてんじゃねーよ!」

半分冗談、半分は本気でいっていた。

ハムとつくった、優しさと強さ、ゆるさと鋭さが融合した空気感は、そのまま現在のyutoriの空気感の根幹を成している。強さと鋭さは主に僕と現在のyutoriの副社長であるカズマがつくった部分。でも、優しさやゆるさの部分はハムが醸成した空気感だ。この3人の個性や特性がいいバランスで融合することで、独特のyutoriらしさが生み出されていった。

想像を超える大きさになったyutoriの波

気づけば起業から丸1年経っていた。そこで新たなスタートを切るべく、資金調達を実施し、コーポレートロゴやサイトデザイン、メッセージを一新した。1年が経ち、小さかったyutoriの波は想像を超える大きなものとなり、目指す世界や空気感に共鳴してくれる仲間がたくさんできていた。

新しいyutoriを表すコーポレートロゴは、そんな心強い仲間と一緒につくり、僕たちのグルーヴやストーリーを目に見えるかたちで表現したかった。

そこで、仲が良い55名の友人たちから「yutori」のサインを集めて、デザインの試行錯誤を重ねて、すべての輪郭を線にすることで新しいコーポレートロゴをつくった。

人が集まれば、そこには集落が生まれて村となり、やがて国になっていく。この時代、この国で、こうしていろいろな人たちが同じ時間を共有し、ひとつのユートピアづくりに参加している。

これからのyutoriが成すべきことは、この国でまだかたちになっていない曖昧な空気感や雰囲気を、多くの人を巻き込む柔らかい力強さと、自分たちならではのアプローチで具現化していくことだ。

2019年9月、そろそろ自分たちが波を起こそうという意味を込めて、「ocean wave」というイベントを開催した。

仲間はいる。

僕たちは、きっとなんでもできるだろう。

そう、プールを出て、海へ行くのだ!

【もっと読む】なぜ「4℃のジュエリーはダサく」なったのか？世界中の女性を悩ませる「ハートネックレス問題」の根深い背景