MLBドジャースはワールドシリーズ連覇を達成。投打二刀流で輝いた大谷翔平選手の進化について、高橋由伸さんと井口資仁さんが解説しました。

中でも井口さんが驚いたのは、ブリュワーズ戦で飛び出した、「10奪三振＆3本塁打」という歴史的活躍。リーグ優勝決定シリーズ第4戦で大谷選手は投手として先発し、7回途中無失点10奪三振を記録すると、打者としては3本の本塁打を放ちました。井口さんに「漫画ですから」といわしめます。

その3本の中で2人が最も驚いたのが、場外ホームランとなった2本目。この打席ではインコース低めのボールゾーンの変化球をとらえ右中間スタンドの場外へ。去年は空振りが多かったと話す井口さんですが、「今年はあの辺りをファウルにせずにさばく。体のターンだったりとか、手をたたんでとか、技術がさらによくなっている」と絶賛しました。

もう1つ、2人が衝撃を受けたのが「ワールドシリーズ1試合9出塁」です。高橋さんも「これが一番。こんなのもう出ない」と笑います。この記録は、延長18回までもつれた第3戦、大谷選手は第4打席まで、2本塁打を含む4打数4安打の大暴れ。さらに4度の敬遠と四球で、ワールドシリーズ初の9出塁記録が生まれました。

高橋さんも、井口さんも9出塁は「一生出ない」と。日本で監督経験のある2人ですが、井口さんは「満塁で回ってきても敬遠されるんじゃないかな。勝負したら負けると思っているからこその9出塁」と話し、高橋さんも「僕が監督だったらそうせざるを得ない」と続け、井口さんもうなずきました。

そんな大谷選手は来季、どんなシーズンを迎えるのでしょうか。2人はまず、50本塁打は普通だと話します。高橋さんは「50本は我々でいう30本みたいなもん」とその高いレベルを表現します。

さらに投手としても、「1年間ローテーションで回って15勝。最多勝も夢じゃなくなる」と高橋さん。サイ・ヤング賞に三冠王と言葉をあげて、「さすがにそこまでは・・・ってことが起きちゃうからね」と話し、井口さんも「もっとすごいのが出てくるかも」と、苦笑いで来季の大谷選手にさらなる期待を込めました。

(11月9日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)