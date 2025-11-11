NPB(日本野球機構)は10日、2026年シーズン以降「長嶋茂雄賞」を創設することを発表しました。

今年6月3日に亡くなった長嶋茂雄氏の功績をたたえる目的により、日本のプロ野球12球団の選手を対象として賞が制定されることとなりました。

同日、会見が行われ概要が説明されました。現在、細かい条件は協議中ですが、ここまでで決まっている条件を紹介します。

まず受賞対象は日本プロ野球12球団に所属の選手に限ります。これは海外からの選手も同様です。しかしMLBで活躍する日本人選手等は対象外となります。

選定者はプロ野球OBを中心に、NPB、読売新聞社、日本テレビ放送網から選ばれた選考委員会が選びます。人数は4〜5人ほどで協議中といいます。

受賞者は野手1人のみで、記念品のメダルと副賞で賞金300万円が授与されます。

受賞条件については細かいところは協議中ですが、会見で「(長嶋氏は)単なる成績が良かったというだけではなく、プレーの姿勢、スタイル、本当にファンを魅了した。日本のプロ野球の発展だけでなく経済発展。社会を明るくした」と長嶋氏をたたえ、「100年200年続くような賞であって欲しい。これからの日本のプロ野球の発展になんらかの形で貢献することを期待している」と話し、成績だけでなくプレー外で感動を与えたりなどの実績も考慮するそうです。

表彰式は日本シリーズ終了後の11月下旬に行われるNPBアワードにおいて発表されます。