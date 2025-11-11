10日深夜に放送されたABCテレビ「なるみ岡村過ぎるTV」に俳優赤井英和（66）がゲスト出演。地元の大阪・西成に伝えられる「伝説」にスポットが当てられた。

「南海電車に赤井専用の車両があった」「ボクサー時代、酒を飲んでスパーリングしていた」「宴会に踏切の一部を持ってきた」「暴れても警察は来なかった」など、赤井にまつわる数々の仰天エピソードを地元の人たちが紹介。赤井本人がその真偽について判定した。その中で「それは間違いなし！」と断言したのが「（妻の）佳子ちゃんがいないと何もできない」だった。時間があれば佳子さんに電話し、何もかも頼りっぱなしの赤井。

司会のなるみが「佳子ちゃんには、ちゃんとプロポーズしたんですか？」と尋ねると、赤井は「いや、したっけ？」と自分でも分からない様子。スタジオに来ていた佳子さんが「取材を受けるたび『した』と言ってるんですよ。『俺が幸せになりたいから、結婚してくれ』とか。取材を何度も聞いているうちに、私もそう言われたような気になって」と暴露して、赤井本人も大笑い。

岡村隆史も「（プロポーズ）言われてないって」とあきれるばかりだった。赤井は大阪松竹座「じゃりン子チエ」（11月15〜25日）に花井拳骨役で出演する。