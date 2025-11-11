自民党と連立政権を組んだ日本維新の会の藤田文武共同代表に「政治とカネ」の問題が浮上した。

藤田氏は自身の公設秘書が代表を務める会社にビラ印刷業務などを発注し、2017年から24年にかけて約2100万円を支出した。

その9割超の約1965万円は、国が国会議員に支給する調査研究広報滞在費（旧文通費）や政党交付金などの公金だったという。

公設秘書は国が支払う秘書給与とは別に、この会社から年720万円の報酬を受け取っていたようだ。

しんぶん赤旗日曜版が「身内への税金還流」と先んじて報道したのに対し、藤田氏は「法的にはどこから切り取っても適正だと確認している」と反論した。公金を適法に使うのは当然のことだ。

公設秘書の兼職は原則禁止で、議員が許可し、必要な書類を提出して届ければ認められる。藤田氏の公設秘書は届け出ていたという。

疑問視されているのは、身内と言える秘書の会社に公金で業務を発注したことだ。国会議員の公金の使い方として適当だとは思えない。

公設秘書の会社は印刷業務を別の業者に外注していた。どの程度の利益を上げたかを問われても、藤田氏は明らかにしていない。

維新は内規で、議員の3親等内の親族に対する公金支出を禁止している。疑惑を招かないための措置だろう。

吉村洋文代表は藤田氏の問題が発覚したことを受け、秘書が代表を務める会社などへの公金支出も禁じる方針を表明した。藤田氏の業務発注が不適切だったことを認めたことになる。

藤田氏は「真摯（しんし）に受け止めたい」と語り、今後は発注しない考えを示した。

「違法でなければ問題はない」という認識も改めるべきだ。記者会見の説明は強弁する場面が多く、国民の疑問に答えていない。居直るような態度は見苦しい。

看過できないのは、藤田氏が赤旗の取材記者の名刺画像をX（旧ツイッター）に投稿したことだ。携帯電話の番号やメールアドレスの一部は伏せているが、名前や編集部の電話番号を公開している。

こうした交流サイト（SNS）への投稿は、自身の賛同者に批判を扇動する「犬笛」と呼ばれる。無用な誹謗（ひぼう）中傷の原因になりかねない。

国会議員にあるまじき行為である。投稿は速やかに削除すべきだ。

維新では不祥事が相次ぐ。9月には国から公設秘書の給与をだまし取ったとする詐欺罪で、石井章・元参院議員が在宅起訴された。

維新は議員定数の削減に象徴される「身を切る改革」を掲げ、勢力を拡大した。自民党の「政治とカネ」は厳しい態度で追及してきた。

政権与党となり、国家権力の一翼を担う以上、厳しく身を律するよう求める。