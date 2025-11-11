小島瑠璃子が約2年半ぶりに公の場へ戻ってきた。中国留学を経て、金髪にイメージチェンジした姿は明るく、まるで新しいステージへの第一歩を象徴しているようだった。登壇したのは、竹内亮監督によるドキュメンタリー映画『名無しの子』の完成披露試写会。ナレーションを担当した『再会長江』以来、竹内監督との縁は続いており、今回もそのつながりからゲストとして招かれた。

壇上では中国語で挨拶し、再始動への意欲を語った。「一緒にお仕事をしたいと思ってくださる方がいたら、ぜひバラエティーや文字を書く仕事をしたい」と笑顔を見せた。現在は中国茶の勉強にも熱を入れており、「学んだことをコラムなどで伝えていけたら」と新たな挑戦への思いをのぞかせた。

留学中に各地を巡り、文化や人の温かさに触れた経験は、彼女の表情にも柔らかさを加えている。南京で味わったというザリガニ料理の話を楽しそうに語り、「想像以上においしくて、すっかりハマってしまった」と笑う姿には、異国での時間を心から楽しんだ様子がにじんでいた。

再び日本のステージに立つ小島瑠璃子は、これまでの経験を糧に、言葉と感性を武器に新たな表現を生み出していく。光をまとったような明るさで、再出発の道を軽やかに歩み始めた。

参考：https://www.instagram.com/p/DPsnYhTkq1k/