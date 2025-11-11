大分県日田市の秋の風物詩で、8、9日に催された「日田天領まつり」。市によると、昨年より4千人多い1万9千人が詰めかけた。外国人などが多数訪れたという。7〜9日にあった「千年あかり」は、昨年の5万人を大幅に上回る7万1千人が来場。合わせて約9万人が地域の魅力に浸った。

江戸時代に郡代が置かれて栄えた往時をしのぶ日田天領まつり。豆田地区では「時代衣装」をレンタルする催しに多くの人が参加。商人や町娘、武士に扮（ふん）して旧家の町並みが残る一帯を散策した。

地元の「劇団ソングライン」（半田和則代表）が事前周知なしに突然、街頭で寸劇を披露。劇団オリジナルの盗賊「豆田小僧」や岡っ引きが登場し、かつての雰囲気を演出した。

9日に予定したメイン行事で、郡代の日田入りを再現する「西国筋郡代着任行列」は雨で中止となった。小学校教諭の梶原詠地さん（34）＝福岡県太宰府市＝と音美（ねみ）さん（31）＝日田市＝のきょうだいは、郡代役と奥方役を担うはずだった。「クラスの子たちに先生の頑張っているところを見せたかった」と詠地さん。音美さんも「歩く気満々で来たのに」と残念がった。先導役を務める「やっこ振り行列」は、出発地の咸宜園前で披露された。

千年あかりは、約3万本の竹灯籠が市民の手でともされた。花月川河川敷や古い町並みを温かい光が包み、訪れた人たちを魅了していた。（菊地俊哉、床波昌雄）