全国で最低賃金（時給）の上昇が続く中、政府が目標に掲げる2020年代の全国平均1500円への引き上げに対し、長崎県内企業の6割近くが自社での対応は「不可能だ」との認識であることが、東京商工リサーチのアンケートで分かった。急速に進む「官製賃上げ」と、県内企業の実情との間にギャップが生じている実態が浮かぶ。

アンケートは全国を対象として10月1〜8日に実施。約6千社の有効回答のうち、県内の55社分を同社長崎支店が集計した。

集計によると、5年以内の時給1500円への引き上げについて58・5％が「不可能」と回答。「可能」（29・3％）や「すでに達成」（12・2％）を大きく上回った。不可能とした企業に打開策を複数回答で聞くと、「賃上げ促進税制の拡充」（65・2％）や「生産性向上への投資助成、税制優遇」（52・2％）といった、政府の支援メニューを求める回答が大半を占めた。

不可能と回答した県内企業の割合は、全国調査（49・2％）に比べ、約9ポイント高かった。同支社の担当者は「県内は大手企業が少なく、首都圏に比べ、利益を確保しながら賃金を上げられる余力のある企業が多くはない」と分析する。

25年度の最低賃金は、39道府県で国の審議会が示した引き上げ額の目安を上回った。長崎県でも、目安の64円を大幅に超える78円の引き上げとなり、1031円と初めて千円の大台を突破した。

10月に発足した高市早苗新政権は「継続的に賃上げできる環境整備」（首相）に向け、中小企業支援を掲げるものの、今後も最賃上昇のトレンド自体は変わりそうにない。

アンケートでは26年度に許容できる最賃の上昇額も質問。「50円以下」「100円以下」がいずれもトップの23・8％で並び、19・0％が引き上げ自体を「許容できない」とした。

最賃上昇への対策は、複数回答で「価格転嫁」（50・0％）が最多。一方で「できる対策はない」（13・0％）とした企業も一定あった。担当者は「政府から『賃金を上げろ』と言われても、人口減少で経済規模が縮小する地方都市の企業にとっては厳しい現実がある」と指摘した。（一ノ宮史成）