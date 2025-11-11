野球の日本代表が10日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で、韓国との強化試合（15、16日・東京ドーム）に向けた合宿で若手中心の広島と練習試合を行い、14−11で勝利した。

左翼席中段運ぶ

ソフトバンクの野村勇内野手（28）が野球日本代表初めての実戦で“侍1号”を放った。七回無死一塁、広島の高が投じた低め直球をフルスイング。打球は軽々と左翼フェンスを越え、スタンド中段まで届く特大2ランとなった。野村は「らしいプレーができたかなと。完璧。気持ち良かった」と笑顔を見せた。

代表初選出ながらも持ち味を十分に発揮している。この試合は二塁にDeNA牧、遊撃に広島小園と球界を代表する選手がスタメンに名を連ね、野村はベンチスタート。それでも三回の守備から牧に代わって出場すると「みんなめっちゃ打っていたので。やばいなと感じていた」と第1打席から左前打を放つなどマルチ安打の活躍。二塁の守備も無難にこなし攻守でアピールした。

今季はソフトバンクでも開幕当初はベンチスタートが多かったものの、少ないチャンスをものにしてキャリアハイの成績を残した。「強く振って打つだけ。最後まで緩めることなくしっかりアピールしていきたい」。日本代表でもチームに欠かせない存在を目指す。 （大橋昂平）

西武・隅田が9失点

3番手で登板した西武の隅田が2回2/3を投げて9失点と炎上した。三回から登板するも、5安打など打者9人の攻撃でいきなり5失点。その後もピッチクロックやメジャー使用球に苦戦して失点を重ねた。隅田は「（ピッチクロックを）最初は気にしすぎた。もうちょっと調整が必要。しっかり対応したい」と話した。