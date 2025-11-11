高市首相の「台湾有事」に関する国会答弁をめぐり、中国の大阪総領事が「汚い首は斬ってやる」などとSNSに投稿していた問題で、日本政府が強く抗議しました。一方、中国外務省はこの総領事の投稿を擁護しました。

■高市首相“撤回や取り消しはしない” 「存立危機事態」これまで政府の認定は？

10日朝、高市首相は笑顔も見せながら予算委員会にのぞみました。

立憲民主党 大串博志議員

「台湾有事において武力行使が行われれば、存立危機事態になるというふうに踏み込んだ発言を首相として初めて行われた」

立憲民主党の大串議員から、質問時間のおよそ半分を使って追及されたのは、7日に高市首相がした発言です。

高市首相（7日）

「例えば台湾を完全に中国、北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。（中国が）戦艦を使ってですね、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます」

存立危機事態とは、日本が直接武力攻撃を受けていなくても「密接な関係にある他国が武力攻撃を受け、日本の存立が脅かされる」などの要件を満たした場合に、政府が認定するものです。認定されれば、集団的自衛権の行使、つまり、自衛隊による武力行使が可能になります。

これまで政府は、「台湾有事」を「存立危機事態」と認定するかについて、「一概に述べることは困難だ」などと説明していて、実際に去年2月、当時の岸田首相が、台湾有事が存立危機事態に当たるかどうか見解を問われた際には、次のように答えていました。

岸田首相（当時）

「いかなる事態が存立危機事態に該当するかは、個別具体的な状況に即し、情報を総合して判断することとなるため、一概に述べることは困難であります」

高市首相は先週、具体的なケースをあげて「台湾有事」がおきた場合、政府が存立危機事態と認定し自衛隊が武力行使に踏み切る可能性もあるとの認識を示したのです。

立憲民主党 大串博志議員

「国名・地域名・事態・状況を具体的にお話しになった上で、存立危機事態に当たりうると言っている。首相の言葉で国会のなかでの発言なので極めて重いです。他国の反応も懸念されます。この発言に関しては、軌道修正をされた方がいいのでは？」

高市首相

「私はあの日、あえてですね、台湾有事と思われるようなケースについての問いかけだったので、最悪のケースを想定した答弁をいたしました」

「しかしながら、いかなる事態が存立危機事態に該当するかは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合的に判断するものであるということも、繰り返し答弁しております」

立憲民主党 大串博志議員

「（発言の）撤回や取り消しはされないということでよろしいですか？ 今一度、確認させてください。非常に大きなことです」

高市首相

「政府の従来の見解に沿ったものでございますので、特に撤回・取り消しをするつもりはございません。その上で今後ですね、反省点としましては、特定のケースを想定したことにつきまして、この場で明言することは慎もうと思っております」

撤回や取り消しはしないと明言しました。

■小泉防衛相「最終的に全ての情報を駆使した上で判断」

大串議員は、小泉防衛相にも意見を求めます。

立憲民主党 大串博志議員

「撤回しない、取り消しをしないと、防衛大臣としてそのような政府の姿勢でいいとお考えですか」

小泉防衛相

「立憲民主党のみなさんが何を求められているのかは、私にはわからないんですけども、個別具体的な事例について『より詳細な基準などを設けて事態認定などをすべきなのでは』と、むしろ『軽々に申すべきではない』いったいどちらを求められているんですか」

「最終的に全ての総合的な情報を駆使した上で全てを判断する、私はそれが政府の見解として当然のことだと思っている」

立憲民主党 大串博志議員

「存立危機事態認定というのは、簡単な認定ではありません。これが事態認定されれば、防衛出動です。すなわち日本の国として戦争に入るということなんです」

「戦争に入るという判断をこれまでの内閣は、公式には極めて慎重に判断して発言も慎んできた。それを先週の国会でいともやすやすと乗り越えて、今の発言をされたから撤回・取り消しをされた方がいいのではないかと」

高市首相

「先日の私の答弁は、台湾海峡をめぐる情勢についてさまざまな想定を述べたもの。その上でどのような事態が存立危機事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合的に判断すると繰り返し答弁をしています」

高市首相は、これまでの政府の立場を変えるものではないと説明しました。

■中国外務省「首斬ってやる」投稿を擁護 高市首相の発言自体も問題視

今回の発言をめぐっては8日、中国の総領事がSNSで、強い言葉を使い批判の投稿をする事態にもなっています。

薛剣・大阪総領事

「勝手に突っ込んできたその汚い首は、一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない」

木原官房長官は10日、この投稿について、中国側に抗議したと発表。

木原官房長官

「中国の在外公館の長の言論として、極めて不適切と言わざるを得ません。強く抗議するとともに関連の投稿の速やかな削除を求めた」

現在、投稿の一部は閲覧できず、削除された可能性があります。

中国外務省は、薛剣氏の投稿を擁護した上で、日本の対応を批判。

中国外務省

「（薛剣氏の）個人発言は台湾を中国領土から分離し、武力による台湾海峡への介入を扇動する、誤った危険な言論に向けられたものであり、一部の日本の政治家やメディアがこれを意図的にあおり、世論を混乱させ焦点をそらそうとしているのは無責任である」

さらに、高市首相の発言自体も問題視しています。

中国外務省

「日本の指導者は先日、国会で公然として台湾問題に関する誤った発言を行い、武力による台湾海峡介入の可能性を示唆した。これは中国の内政への粗暴な干渉であり、日本政府がこれまで行ってきた政治的約束と著しく矛盾するもので、その性質と影響は極めて悪質だ」

（11月10日放送『news zero』より）