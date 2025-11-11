焼き魚、食べたいのどれ？＜回答数 37,119票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第350回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「焼き魚、食べたいのどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:焼き魚、食べたいのどれ？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
サンマの塩焼き
【材料】（2人分）
サンマ 2尾
塩 適量
大根おろし 1/2~1カップ
作り置き甘酢 小さじ 1.5~2
しょうゆ 適量
【下準備】
1、サンマは包丁で尾から頭の方にヌメリをこそげ、きれいに水洗いして水気を拭き取る。塩を振って冷蔵庫で20分以上置き、出てきた水分を拭き取る。
2、大根おろしはザルに上げて軽く汁気をきり、作り置き甘酢をからめる。
3、オーブンを220℃に予熱する。
【作り方】
1、サンマの両面に2回目の振り塩をし、焼き網にサンマを並べ、220℃に予熱しておいたオーブンで10〜15分焼く。
2、器にサンマをのせて大根おろしを添え、お好みでしょうゆをかける。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)
