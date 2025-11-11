スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「焼き魚、食べたいのどれ？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:焼き魚、食べたいのどれ？

・「焼き魚、食べたいのどれ？」の結果は…


・1位 … さんま 47%
・2位 鮭 32%
・3位 サバ 15%
・4位 アジ 7%

※小数点以下四捨五入

37,119票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

サンマの塩焼き


【材料】（2人分）

サンマ 2尾
  塩 適量
大根おろし 1/2~1カップ
  作り置き甘酢 小さじ 1.5~2
しょうゆ 適量

【下準備】

1、サンマは包丁で尾から頭の方にヌメリをこそげ、きれいに水洗いして水気を拭き取る。塩を振って冷蔵庫で20分以上置き、出てきた水分を拭き取る。



2、大根おろしはザルに上げて軽く汁気をきり、作り置き甘酢をからめる。

3、オーブンを220℃に予熱する。

【作り方】

1、サンマの両面に2回目の振り塩をし、焼き網にサンマを並べ、220℃に予熱しておいたオーブンで10〜15分焼く。



2、器にサンマをのせて大根おろしを添え、お好みでしょうゆをかける。



【このレシピのポイント・コツ】

ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。

(E・レシピ編集部)