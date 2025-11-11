ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
主な米経済指標の発表はなし
※発言・ニュース
＊米３年債入札結果
最高落札利回り 3.579％（WI：3.589％）
応札倍率 2.85倍（前回：2.66倍）
＊ムサレム・セントルイス連銀総裁
・米経済が来年の早い時期に力強く回復する。
・財政支援や利下げ効果、規制緩和。
・追加利下げには慎重な対応が必要。
・インフレ抑制への下押し圧力がほぼなくなる水準に接近。
・さらに利下げを行える余地は限られている。
・だからこそ慎重に行動することが極めて重要。
＊ミランＦＲＢ理事
・９月よりもハト派的スタンス。
・データがっそれを裏付けている。
・１２月は０．５％ポイントの大幅利下げを要請。
・現時点ではそれが適切。
・コアＰＣＥインフレは２％目標に大幅に接近。
＊リーブス英財務相
・予算編成において税制と支出の両面を検討中。
・優先課題は債務削減、生活費抑制、国民保健サービス（ＮＨＳ）の待機時間短縮。
・選挙公約を守るためには歳出削減が必要。
・予算措置への最終決定はまだ行っていない。
