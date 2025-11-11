※経済指標

主な米経済指標の発表はなし



※発言・ニュース

＊米３年債入札結果

最高落札利回り 3.579％（WI：3.589％）

応札倍率 2.85倍（前回：2.66倍）



＊ムサレム・セントルイス連銀総裁

・米経済が来年の早い時期に力強く回復する。

・財政支援や利下げ効果、規制緩和。

・追加利下げには慎重な対応が必要。

・インフレ抑制への下押し圧力がほぼなくなる水準に接近。

・さらに利下げを行える余地は限られている。

・だからこそ慎重に行動することが極めて重要。



＊ミランＦＲＢ理事

・９月よりもハト派的スタンス。

・データがっそれを裏付けている。

・１２月は０．５％ポイントの大幅利下げを要請。

・現時点ではそれが適切。

・コアＰＣＥインフレは２％目標に大幅に接近。



＊リーブス英財務相

・予算編成において税制と支出の両面を検討中。

・優先課題は債務削減、生活費抑制、国民保健サービス（ＮＨＳ）の待機時間短縮。

・選挙公約を守るためには歳出削減が必要。

・予算措置への最終決定はまだ行っていない。

