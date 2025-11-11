同席した男性は現代美術家

小室圭さんと眞子さん夫妻にとって10月は共に誕生月だ。圭さんは4日に、そして眞子さんは23日に34歳を迎えた。その誕生日にランチを共にした相手からは、眞子さんの変わらぬアートへの想いが伝わってくる。

眞子さんの誕生日である23日早朝、一家を乗せたボルボはコネチカット州の自宅からグリニッジへ向かった。富裕層が集まるエリアだ。

ランチは庁舎内のアート財団に勤務する眞子さんの知人女性らを伴って近くの創作料理店に向かった。同席した男性は現代美術家だという。

「眞子さんは渡米前から美術への強い関心を示してきました。今回のランチの件は渡米後もその姿勢が少しも変わっていないことを示していると感じました」

と、担当記者。

「2021年10月の結婚会見で眞子さんは、海外に”拠点”を作ることを望んでいる旨を話していました。”拠点”というからには、夫妻それぞれの仕事があることを想定していることになります。実際には圭さんは弁護士になったものの、眞子さんのほうは就職が実現しないまま今日に至っているわけですが」（同）

眞子さんは美術館の職員ではありません

眞子さんが望む職種がアート、美術館関係だということはこれまでにも伝えられてきた。出産を経て、そうした構想も変更になったとも見られていたのだが、まだ美術への想いは消えていないということだろうか。

それを伺わせることはつい先日も話題となった。米国の老舗クオリティ誌「タウン＆カントリー」が眞子さんを取り上げた特集記事の中で「眞子さんは今もメトロポリタン美術館で働いていると考えられている」と伝えたのだ。同誌の取材に対し、メトロポリタン美術館の広報担当者は、「眞子さんは美術館の職員ではありません」と否定していたが、この一文が関係者の関心をひいたのは事実だ。

本人の嗜好とは別に、美術館が就職先として適しているのではないかという見方は、以前からあった。

警備面での懸念を

「2022年1月、ニューヨーク総領事として赴任が決まった森美樹夫氏が宮邸で秋篠宮さまに面会しています。この時、警備面での懸念を秋篠宮さまが伝えられたと聞いています。ルーブル美術館に強盗が入ったことが話題になったとはいえ、そもそも美術館はセキュリティ面で他の職場より充実しています。その観点から眞子さんの職場として好適だとされていたのは事実。今回のランチの一件だけで判断できないと言われるかもしれませんが、アート界隈との関係継続を意識しているんだな、と思いました」（同）

ちなみに森氏は3年9ヵ月にわたる総領事としての任期を終え、11月にデンマーク大使ヘと転出した。

「眞子さんとメトロポリタン美術館の現在の正式な関係は依然、よくわかりませんが、眞子さんは今後アートビジネスに関与したいとの意向があると把握しています。お子さんの成長具合、第2子のことなどと見合いながらになるでしょう。圭さんもそのビジネスに関与する可能性は十分あると思います」（同）

皇居三の丸尚蔵館に

皇族、あるいは王侯貴族と美術は相性がいいのは世界共通だろう。日本の場合、皇居にある「三の丸尚蔵館」には皇室に伝わった美術館を保存・研究、公開する施設（現在は閉館中）。眞子さんがここに何らかの関与をすると報じられたこともある。たとえば貴重なコレクションを海外に貸し出す際に、その経歴や知識が役立つのではないか、という見立てである。借りたい側からすれば、格好のパイプ役ということになる。

「あまり知られていませんが、三の丸尚蔵館のコレクションは、とても状態が良いものが多いのです。もとは皇室の私物であるため、一般の美術館などと異なり、人の目に触れさせないで保存、管理していたものがほとんどですからね」（宮内庁OB）

実際に、すでに皇室を離れた眞子さんが、パイプ役たりうるかは別として、海外の美術館界隈では期待される存在なのかもしれない。

