歌舞伎俳優の中村橋之助（２９）と元乃木坂４６の女優・能條愛未（３１）が結婚することになり１０日、都内で婚約会見を行った。中村芝翫（６０）、三田寛子（５９）夫妻の長男と元アイドルの女優がゴールイン。金屏風の前で無数のフラッシュを浴び「幸せです」と声をそろえた。夫婦役を演じた２０２１年のミュージカル「ポーの一族」で出会い、交際期間は４年半。来春までに婚姻届を提出し、来年初夏に都内で挙式を予定している。

幼い頃からミュージカル女優を目指していた能條。乃木坂４６在籍時もアイドルとして活動しながら、夢を持ち続けていた。

「ジョーさん」の愛称で慕われ、今年５〜６月にはミュージカル「憂国のモリアーティ 大英帝国の醜聞Ｒｅｐｒｉｓｅ」に出演。同作で脚本・演出を手掛けた西森英行氏（４８）は「リハーサルの１発目から全力投球で決して手を抜かない人。注目を集める華やかさがあって、コメディエンヌとしてのセンスも抜群」と印象を語る。

西森氏が指示した演出の意図をノートに書き込むなど、研究熱心な一面も。「元乃木坂４６ですけど、いい意味でアイドルっぽくない。地に足が着いている。誰からも嫌われない人だから、しきたりが厳しい歌舞伎のおかみさんになっても、うまく橋之助さんをサポートしていけると思います」とエールを送った。