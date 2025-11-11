¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¤Ä¤¤¤Ë¡ÈÆæ¡É¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤¬ÀÜ¶á¡ª¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¸þÎ¤Í´¹á¤âÅÐ¾ì
¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¡ßµÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¤ÎÂè4ÏÃ¤¬ËÜÆü11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
Âè4ÏÃ¤«¤é¡¢¸þÎ¤Í´¹á±é¤¸¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦µ×¾ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
µ×¾ò¤Ï°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡¢¤â¤·¤ä¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿Ê¸ÂÀ¤é¤È¤É¤¦Íí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ææ¤À¤é¤±¡£¤·¤«¤·¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤ò°®¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£
¤³¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦µ×¾ò¤ò±é¤¸¤ë¸þÎ¤¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤ÎÍ·½÷¡¦¤ªµÆÌò¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Â¿¿ô¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØÊ¡ÅÄÂ¼»ö·ï¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤À¡£
¸þÎ¤¤ÏËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢¡Ö¡ÈÌîÌÚ¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼«Ê¬¤âÆþ¤ì¤ë¤ó¤À¡ª¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÌò¼Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤´Ë«Èþ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÌîÌÚ¤µ¤ó¤¬ÄÖ¤ëÊ¸»ú¤òÁ´¿È¤ÇµÛ¼ý¤·¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¥¹¥±¡¼¥ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤«¤â¡Ä!? ¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡µÞÅ¸³«¤ÎÂè4ÏÃ¡¢¤Ä¤¤¤Ë»Ô¾¾¤¬Ê¸ÂÀ¤¿¤Á¤ËµÞÀÜ¶á¡ª
Âè4ÏÃ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°²óÂè3ÏÃ¤ÇÊ¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤Î¡ÈE¥«¥×¥»¥ë¡É¤ò°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿»Íµ¨¡ÊµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡Ë¤¬¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£µ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ê¤¤Ê¸ÂÀ¤âÆü¡¹¤½¤ì¤ò³ÎÇ§¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È»Íµ¨¤¬¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÃ¯¤«¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¤»Ï¤á¤Æ¡Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢ºù²ð¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¤¬²Ö¤òºé¤«¤»¤ë½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤·¡¢Âè3ÏÃ¤Î¤ªº×¤ê¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¸ÑÌÌ¤Ç¸½¤ì¡¢ÂçÁû¤®¤Î¤Ê¤«ìû¤òÊÖ¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿»Ô¾¾¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÇúÇË¤Ï¡¢Èà¤Î»Å¶È¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤ÆÈà¤Ï¡¢¡È°¡É¤Ê¤Î¤«¡©¡¡Ê¸ÂÀ¤¿¤Á¤ÎÅ¨¤Ê¤Î¤«¡©¡¡Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë»Ô¾¾¤¬Ê¸ÂÀ¤¿¤Á¤ÈµÞÀÜ¶á¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¤¿¤³¾Æ¤°¦¡É¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦»Íµ¨¤È»Ô¾¾¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤¤»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¼»ÅÊ¿´¤¬²êÀ¸¤¨¤ëÊ¸ÂÀ¡½¡½¡£²Ì¤¿¤·¤Æ»Ô¾¾¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¤½¤·¤ÆÀµÂÎ¤Ï¡©
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ê¸ÂÀ¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ»Íµ¨¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¡£µ¶¤ê¤ÎÉ×ÉØ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ê¤Ë¤«¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤»¤Í¤Ð¤È¾Ç¤ê¤À¤¹Ê¸ÂÀ¡£¡Ö°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»Íµ¨¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Èµö¤µ¤ì¤Ê¤¤°¦¾ð¡É¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¡Ä¡©
¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦µ×¾ò¤¬»²Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âè4ÏÃ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¿·Å¸³«¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£¥é¥¹¥È1ÉÃ¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£