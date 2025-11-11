

10月30日、韓国・釜山で会談したアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席。入港手数料徴収の停止も首脳会談の成果とみられる（ホワイトハウスのウェブサイトより）

【写真】数多くのアメリカの船舶が利用していた上海港。入港料停止でにぎわいは戻るのか？

アメリカと中国は10月14日から相互に導入していた相手国の船舶に対する入港手数料の徴収措置を11月10日から1年間棚上げする。これにより世界の海運業界の混乱はいったん収束に向かうことになった。

ホワイトハウスは11月1日、中国の海運・造船分野に対するアメリカ通商法301条に基づいた制裁措置として実施していた中国関連船からの入港手数料の徴収を、2025年11月10日から1年間にわたり停止すると発表した。

米中首脳会談受け相互に徴収停止

10月30日に韓国・釜山で行われた習近平国家主席とトランプ米大統領の首脳会談の成果とされる。同日午後には中国商務省報道官が、アメリカが徴収措置を停止するのを受け、中国もアメリカ船に対する対抗措置を1年間停止することを明らかにした。

10月14日からの入港手数料徴収は、まずアメリカ側が、中国の海事・物流・造船分野に対する通商法301条に基づいた制裁措置として実施。中国（香港・マカオを含む）の事業体が運航または所有する船舶、および中国で建造された船舶がアメリカの港湾を利用する際に「港湾料」を徴収する内容だった。

対抗措置として中国も同日よりアメリカの組織や個人が運航または所有する船舶およびアメリカ製の船舶を対象に中国の港湾を利用する際に「特別港務費」を徴収していた。

アメリカ、中国への路線を展開している世界の主要海運会社は面倒な対応を迫られた。デンマークに本社を置く海運・物流大手、A.P.モラー・マースクは10月14日、米中間の定期航路「TP7」の運航ルートを緊急に変更すると発表した。

従来の航路は「韓国・釜山→中国・寧波→アメリカ・ロサンゼルス→日本・横浜→韓国・釜山」の順に寄港していたが、今回の変更により、同航路に投入されている2隻の船舶の寧波港への寄港は取りやめ、従来、寧波で積み下ろししていた貨物は、今後は韓国・釜山で小型船に積み替え、寧波へ転送することにした。



アメリカからの船舶が多数入港していた中国・上海港。入港手数料徴収決定以来多くの船会社が迂回、積み替えなどの回避策を講じた（同港の運営会社、上港集団のウェブサイトより）

入港手数料の徴収停止が発表されてからアメリカ−中国間の海上輸送運賃は上昇を続けている。上海航運交易所の最新データによると、10月31日時点の上海港発アメリカ西海岸および東海岸の主要港向け輸出の海上運賃（サーチャージを含む）は、それぞれ2647ドル（約40万3000円）/FEU（40フィートコンテナ1個分相当）、3438ドル/FEUとなり、前週比で22.9%、13.4%上昇した。徴収停止により両国間の荷動きが再び活発化する兆しといえる。

中国造船会社への発注の流れ変わらず

国際海運大手は、これまで入港手数料を回避するために「船の差し替え」「航路の分割」「迂回ルートの設定」など、さまざまな対策を講じてきた。基本的な運用体制は整っていることから、あるアナリストは、「今回の相互制裁の一時停止という政策変更があっても、これらの対策が短期的に撤回される可能性は低いだろう」と分析する。



本記事は「財新」の提供記事です。この連載の一覧はこちら

注目すべきは、アメリカの入港手数料徴収の主要なターゲットとなった中国造船業界は、現在すでに受注がすでに飽和状態にあるということだ。手数料を徴収されるので、中国の造船会社への発注をストップするというような制裁効果はそもそも期待薄だったということだ。

今年に入っても、スイスのMSC、マースク、フランスのCMA CGM、カナダのシースパンといった大手海運会社やギリシャ系の船主数社は、中国の造船所への発注を続けている。10月29日、遼寧省大連市の恒力重工集団は、ヨーロッパの船主から超大型原油タンカー（VLCC）2隻を受注したと発表した。契約総額は約2億〜3億ドル（約305億〜457億円）に上るとされる。

（財新記者：包志明）

※中国語原文の配信は10月30日

※本記事は原文を要約し、日本の読者向けに適宜補足したものです。

（財新編集部）