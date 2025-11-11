テレビ朝日系で毎週火曜21時より放送中の大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』。11月11日放送の第4話より向里祐香が出演することが発表された。

『アンナチュラル』（2018年／TBS系）、『MIU404』（2020年／TBS系）、『海に眠るダイヤモンド』（2024年／TBS系）などの野木亜紀子が脚本を手がける本作は、会社をクビになり、人生詰んだサラリーマンが“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う、完全オリジナルのSFラブロマンス。テレビ朝日の連続ドラマ初主演となる大泉が、会社をクビになり、家族も、貯金も、何もかもを失った“どん底サラリーマン”の主人公・文太を演じるほか、宮粼あおい、ディーン・フジオカ、宇野祥平、北村匠海、高畑淳子、岡田将生らが出演している。

11月11日放送の第4話から登場する、すべてが謎だらけの新キャラクター・久条を演じるのは、2024年にディズニープラスで配信されたドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』の遊女・お菊役でハリウッドデビューを果たし、NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』にも出演している向里。

今後の展開において重要なカギを握る役どころに挑む向里は、本作への出演オファーを受けた際、「“野木さんの世界に自分も入れるんだ！”と思ったら、ここまで役者を続けてきてよかったなと、まるでご褒美をもらったような気持ちでした」とニッコリ。その一方では「野木さんが綴る文字を全身で吸収し、いいパフォーマンスができるように頑張りたいなと思った」と、気持ちを引き締めて撮影に臨んでいる様子。また、「ここからスケールも広がっていきます。『アベンジャーズ』かのように、みんなのアクション、戦闘シーンもあるかも…!? ぜひ楽しみにしていてください」と、今後の見どころを語った。

第3話のラストで、文太（大泉洋）のEカプセルを飲んでしまった四季（宮粼あおい）。気が気でない文太は、四季がエスパーになってしまうのかを日々確認し続けることになる。すると四季が「いつも誰かに見られている気がする」と言い始めて……。また、桜介（ディーン・フジオカ）が花を咲かせる瞬間を目撃し、そしてお祭りの現場でも狐面で現れ、大騒ぎの中、踵を返して帰っていった市松（北村匠海）。果たして爆破は彼の仕業なのか。そして彼は、“悪”なのか、文太たちの敵なの。第4話では、ついに市松が「たこっぴ」にやってきて文太たちと急接近。さらに、“たこ焼き愛”で意気投合したという四季と市松の仲の良い姿を目の当たりにし、ほのかな嫉妬心が芽生える文太。果たして市松の目的、そしてその正体とは。

そんな中、文太はたまたま四季の誕生日を知ることに。偽りの夫婦とはいえ、なにかプレゼントをせねばと焦りだす文太。「愛してはいけない」というルールがあるにもかかわらず、四季に対する“許されない愛情”は加速していく。一方、文太たちが勝手に報告を保留しているため、市松に正体がバレたかもしれないことや、四季がカプセルを飲んでしまったことなど知るはずのないエスパーたちのボス・兆（岡田将生）だが、“得体の知れない未確認因子”の存在を感じ始めていて……。果たして、ヒーローたちに迫る異変とは。

【向里祐香（久条役）コメント】●本作への出演オファーを受けた時の気持ち“野木さんの世界に自分も入れるんだ！”と思ったら、ここまで役者を続けてきてよかったなと、まるでご褒美をもらったような気持ちでした。でもその反面、身を引き締めて野木さんが綴る文字を全身で吸収し、いいパフォーマンスができるように頑張りたいなと思いました。

●謎多き人物・久条を演じるうえで意識していることや感じていること毎回どの役をやっても簡単だと思うことは全然なくて。役に向き合えば向き合うほど、難しいです。今回の久条でいうと、セリフにあまり聞きなじみのない単語がたくさん出てくるので、それが口に慣れるまでに時間が掛かるのが難しいところかな、と思います。まだ詳しくお話できないんですが、久条は“自分の正義”が強い人で、何事にもクールに立ち回っていくタイプなんだろうなと思っています。私自身はクールとはかけ離れたすぐふざけちゃうタイプなので、ちょっとクールぶって演じています（笑）。

●撮影現場の雰囲気についてたくさん笑わせていただいていて、本当に現場に行くのが楽しみです。そして不思議なことに、この作品に入ってから2日連続でまったく別の人に「向里さん、そんな表情してたっけ？」「表情のレパートリー増えてない？」「今の表情、何!?」って言われたんです。急に長年付き合っている2人からそんなことを言われてビックリしました。もしかしたら、現場で大泉さんの変幻自在の顔面というか表情筋を見ているから影響を受けているのかもしれないなと思いました（笑）。

●もしエスパーになれるとしたら、どんな能力が欲しいか本当にアニマルお願い系エスパーの半蔵さんがうらやましくて！ 私はネコを飼っているんですが、横になっていたりすると、おなかや背中に乗ってきて、そのまま寝ちゃうんですよ。どかすのがかわいそうで頑張るんですけど、ちょっとだけでもしゃべれたら「すみませんが足がしびれてきたので、ちょっとどいていただいてもいいでしょうか？」ってお願いできるのになぁと思いました（笑）。

●放送を楽しみにしている視聴者にメッセージ今夜、謎の新キャラクター・久条が投入されます！ ここからまたさらに、一気にいくつもの展開が繰り広げられて、スケール自体もどんどん広がっていきます。そして、まるで『アベンジャーズ』かのように、みんなのアクション、戦闘シーンがあるかも…!? ぜひ楽しみにしていてください。

（文＝リアルサウンド編集部）