

SNSを通じたトラブルや犯罪被害が全国的に増えており、各学校現場では情報リテラシー教育の模索が続いている（写真：周南市立太華中学校提供）

【ランキング】近年、学校で問題視されている「ネット上のトラブル」とは？

こども家庭庁「令和6年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」の結果によれば、自分専用のスマホを利用する子どもは、小学生で72％、中学生で95.3％、高校生では99.1％に上る。

さらに学校現場でも1人1台端末が配布され、現代の子どもたちは、幼少期からインターネットやデジタル機器の利用が当たり前のものとなりつつある。

一方、インターネットやデジタル機器の利用により、子ども同士のトラブルや犯罪被害に遭うなどの深刻な問題も急増している。

サイバーセキュリティ企業の研究部門が開発

そんな中、子どもたちに遊びながら情報リテラシーを楽しく学んでもらおうと生まれたのがカードゲーム「リテらっこ」だ。

開発したのは、サイバーセキュリティ企業として知られるラックの研究部門、サイバー・グリッド・ジャパン。同部門のICT利用環境啓発支援室は2014年以来、幅広い世代を対象に年間約200件の情報リテラシーの啓発講座や研究活動を行ってきた。

同ICTリテラシー推進グループマネジャーの清水将人氏は、次のように話す。



清水将人（しみず・まさと）／ラック サイバー・グリッド・ジャパン ICT利用環境啓発支援室 ICTリテラシー推進グループ マネジャー。一般財団法人草の根サイバーセキュリティ推進協議会 事務局長。2018年よりラックにて「情報リテラシー啓発のための羅針盤（コンパス）」の制作に携わり、情報リテラシー啓発・研究に取り組む。また、地域の情報セキュリティ、情報モラル・リテラシー向上のために、全国各地の啓発団体等を支援・連携し、人材育成のための活動を推進中（写真：ラック提供）

「友達同士のトラブルをはじめ、ここ数年もSNS利用を通じて犯罪被害に遭う子どもが毎年1500人前後に上るなど、情報リテラシー育成の必要性は増しています。

しかし、啓発活動を通じて感じたのは、単に大人が話をするだけでは子どもたちの心にはなかなか刺さらないということ。自分事として疑似体験してもらう必要があると思い、カードゲームを作ることにしたのです」

2024年12月にリリースし、体験希望を募ったところ、小中学校を中心に想定以上の応募があったそうだが、いったいどのようなカードゲームなのか。

リテらっこで使うのは、76枚の「インシデントカード」、100枚の「アクションカード」、20枚の「らっコイン」だ。

インシデントカードにはインターネットを利用することで起こりうるトラブルや困り事が、アクションカードにはインシデント発生時の行動が書かれている。



カードゲーム「リテらっこ」（写真：ラック提供）

体験授業では、まずは進行役の「ゲームマスター」が、インシデントカードをお題として子どもたちに提示する。



インシデントカードのイメージ（写真：ラック提供）

子どもたちは（プレイヤー）、インシデントに対してどんな行動を取るべきか考え、配られた5枚のアクションカードの中から1枚選んで決定。トラブルの切り抜け方を発表して、最良の選択・説明・提案をした行動を選択したプレイヤーにらっコインが渡される。最終的に、らっコインを最も多く獲得したプレイヤーの勝ちとなる。学校等ではチーム戦とすることで、クラス単位でもプレイすることが可能だ。



アクションカードのイメージ（写真：ラック提供）

｢主体的・対話的で深い学び｣を目指した

小学4年生以上であれば理解しながら学ぶことができる内容だという。開発にあたっては「主体的・対話的で深い学び」が実現できることを目指したといい、前述のとおり対話型のカードゲームになっている。

アクションカードの中に「おやつを食べる」「無視する」など、一見正解とはいえないカードも交ぜているのは、そうしたカードしか手元にない場合でも、最善といえる方法を考え抜き、話し合ってほしいからだ。

「話し合いというと小学生などには難しいように感じますが、ほかの人の意見を否定・批判しないこと、考えることを楽しむこと、というルールを最初に説明することで、発言しやすい空気をつくることができています」（清水氏）

もう1つ、大きな特徴は、同社の本業であるセキュリティ事業や情報リテラシーの啓発活動を通じた知見が盛り込まれている点だ。

「インシデントカードは、弊社がネットトラブルについてまとめている冊子『情報リテラシー啓発のための羅針盤（コンパス）』に基づき、情報モラル、情報セキュリティ、消費者トラブルの3つのジャンルからネットのトラブルを76項目選び、外部の専門家にも監修していただき制作しました」（清水氏）

例えば、「情報モラル」なら不適切投稿や偽・誤情報など、「情報セキュリティ」なら個人情報の漏洩やID・パスワードの管理など、「消費者トラブル」ならゲームの高額課金や悪質広告など、最近の社会問題に関する要素も盛り込んでいる。

コロナ禍を経て、学校の課題感に変化

これまでヒアリングしてきた学校現場のニーズも参考にしている。学校での講演で要望されるテーマについて、清水氏はこう話す。

「コロナ禍はネットの長時間利用によるネット依存や健康被害といったテーマの要望が多かったですが、リアルな生活が戻ってきた中では、ネットいじめやSNSを通じた誘い出し、不適切な写真や動画の拡散といった犯罪被害やネットトラブルが心配されています。学校でリテらっこの体験授業を実施する際も、こうした現場の課題感を事前にヒアリングし、各学校に合ったインシデントカードを抜粋して使います」



学校からは最近、「ネットいじめ」「ネット依存」「不適切投稿」などに関する講演依頼が多いという（写真：ラック提供）

リテらっこの体験を希望する学校を2024年の年末から募集し始めたところ、当初は5枠を予定していたが、2025年6月までの間に、学校だけでなく自治体や企業などを含む20を超える応募があった。最も多かったのは小学生向けのイベントなどのニーズで、授業単位での依頼は中学校が多かったという。

では、学校現場はリテらっこについてどう捉えているのだろうか。

山口県周南市立太華中学校（以下、太華中）では、今年9月、中学1年生を対象にリテらっこの体験授業が実施された。

太華中では、これまでも携帯キャリア会社や警察や警察等による情報リテラシー講座などを実施してきたが、「子どもたちは聞くだけではどうしても自分事として捉えられず、真剣に受け止める姿勢が見られなかった」と太華中教頭の怒和勝宏氏は話す。

「本校でもネット関連のトラブルはよく起こっていて、とくに多いのがまだ知識の浅い1年生です。1人1台端末の使用ルールが守れなかったり、LINE上での仲間はずれや言葉の行き違い、無断で写真や動画をSNSに拡散、といったSNSを通じた人間関係のトラブルが起こったりしています。解決できたトラブルもありますが、リテらっこのことを知り、ぜひ子どもたちに体験して自分事として考えてほしいと思いました」（怒和氏）

インシデントカードの内容は、こうした課題感に合わせ、ネット依存、ネットいじめ、プライバシー権侵害を中心とし、中学生に該当しそうなネットトラブル（誹謗中傷やながらスマホ、高額課金等）に関するものも含めて構成し、体験授業が行われたという。

｢自ら解決策を選ぶ｣からリアルに捉えられる

当日はまず全学年向けに情報リテラシーに関する講義を実施、その後に1年生（4クラス）がクラスごとに6グループに分かれてリテらっこを体験した。

例えば、「友だちの悪口がみんなに見られるように投稿されている」というインシデントについて、「学校に相談する」「本人に知らせる」「関係機関に連絡する」などのアクションカードの中から、どれがふさわしいか生徒たちは話し合った。

そして、ゲームマスターからの「学校に相談してその後はどうしてもらおう？」「関係機関っていろいろあるけど、どこに連絡したらよいだろう？」などの追加質問を受け、さらに対処法について議論を深めていった。



インシデントへの対応を話し合う1年生たち。ゲームマスターがファシリテート（写真：周南市立太華中学校提供）

「子どもたちの様子を見ていると、座学ではなく自分たちで解決策を選ぶので、問題をよりリアルに捉えられている印象を受けました。ゲームマスターも子どもたちを乗せるのがうまく、討論も盛り上がっていました。

1コマだと扱えるインシデント数が2〜3個にとどまり、振り返りの時間も長く取れないので、欲を言えば2コマできるといいですね。今後も中学1年生を対象に実施したいと思います」（怒和氏）

清水氏も、体験講座を重ねる中で「熱気のある討論や積極的に発言をする子どもたちを見て、手応えを感じている」と話す。

｢ネットの問題｣はこれからも増える

ラックは今も体験希望が寄せられれば出張授業を行っている。当初は限られたカードゲームを使い、ラックの社員がゲームマスターとして全講座に対応していたため、体験希望が集中すると迅速に対応できないケースもあった。

太華中教頭の怒和氏も「本当は全学年、全クラスで行いたかったのですが、ゲームマスターの人数の関係もあり1学年での実施となりました。小学校や地域とも連携して実施できるといい」と話す。

こうした課題を受け、現在ラックはカードセットを増やして誰でもゲームマスターができるようマニュアルを作成するほか、オンラインで実施したいという声にも応えられるよう準備を進めている。

「地域で活用してもらえるようにするほか、増え続ける新たなトラブルをインシデントカードに反映していくことも課題です。例えば、偽・誤情報に惑わされないために検索結果を鵜呑みにしないことや、生成AIを使ってマルウェア作成してはいけないといった内容はすでに盛り込んでいますが、新しいサービスや技術によるネットの問題はこれからも増えるでしょう。今後も子どもたちが気をつけるべきインシデントを、注意深く見ていく必要があると思っています」（清水氏）

（酒井 明子 ： フリーライター）