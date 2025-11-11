コンビニで冷やし中華を手に取る男性


【漫画を読む】コンビニで冷やし中華を買う男性だが…!?

学生時代から漫画を描いているのぞみわたるさん(@nozomiwataru)は、SNSやブログを中心に「のぞみわたるのギャグ漫画」を公開している。シンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けられる作品だ。今回はおすすめの4コマ漫画をのぞみわたるさんのコメントとともに紹介する。

■冷やし中華は温めるべきか

冷やし中華1-1


冷やし中華1-2


コンビニでお昼ご飯を探していたお客さんは、冷やし中華を発見しレジへ。会計中に店員から「こちら温めますか?」と質問されたので、流れに任せて「はい、お願いします」と答えてしまう。家に帰ると、温められた冷やし中華に後悔するお客さんであった。

SNSでは「どっちも疲れてたんだよね」「とりあえず、はいって言ってしまうのわかる」などの声が寄せられている。

もしも冷やし中華を温められたらどうするか尋ねると、のぞみわたるさんは「ホット冷やし中華にして食べますね。ただ、キュウリは温めるとしなしなになるのでネギに変えて、ハムもチャーシューに変更。お酢はむせかえるのでスープは鶏ガラにします」と、具体的なアレンジ案を語った。

■ムダ毛処理の意外な理由

ムダ毛処理1-1


ムダ毛処理1-2


もう一つの作品は、ムダ毛処理についての話題だ。夏になりムダ毛が気になる季節、男性が友達に「すね毛とか剃ったりしてる?」と聞くと、「夏は海とかプールに行く可能性もあるし、剃ったりしてる」と答える友達。男性は「なるほどな」と納得したようす。

そして「水の抵抗が減って速く泳げるし」と自分なりの理由を述べると、その理由をキモがる友達なのであった。

最近気になっているギャグやお笑いについて聞くと、「最近はテレビのバラエティ番組を観るようにしています。久々に観てみるとやっぱりおもしろいですね。アイデアを生むためにはインプットの多様性が重要なので、今後もネットだけではなくいろんなメディアから創作のヒントを得ていきたい」と語った。

取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)

