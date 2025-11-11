【ギャグ漫画】コンビニ店員の「温めますか？」に思考停止で「はい」…冷やし中華が“ホット”になった悲劇【作者に聞く】
【漫画を読む】コンビニで冷やし中華を買う男性だが…!?
学生時代から漫画を描いているのぞみわたるさん(@nozomiwataru)は、SNSやブログを中心に「のぞみわたるのギャグ漫画」を公開している。シンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けられる作品だ。今回はおすすめの4コマ漫画をのぞみわたるさんのコメントとともに紹介する。
■冷やし中華は温めるべきか
SNSでは「どっちも疲れてたんだよね」「とりあえず、はいって言ってしまうのわかる」などの声が寄せられている。
もしも冷やし中華を温められたらどうするか尋ねると、のぞみわたるさんは「ホット冷やし中華にして食べますね。ただ、キュウリは温めるとしなしなになるのでネギに変えて、ハムもチャーシューに変更。お酢はむせかえるのでスープは鶏ガラにします」と、具体的なアレンジ案を語った。
■ムダ毛処理の意外な理由
もう一つの作品は、ムダ毛処理についての話題だ。夏になりムダ毛が気になる季節、男性が友達に「すね毛とか剃ったりしてる?」と聞くと、「夏は海とかプールに行く可能性もあるし、剃ったりしてる」と答える友達。男性は「なるほどな」と納得したようす。
そして「水の抵抗が減って速く泳げるし」と自分なりの理由を述べると、その理由をキモがる友達なのであった。
最近気になっているギャグやお笑いについて聞くと、「最近はテレビのバラエティ番組を観るようにしています。久々に観てみるとやっぱりおもしろいですね。アイデアを生むためにはインプットの多様性が重要なので、今後もネットだけではなくいろんなメディアから創作のヒントを得ていきたい」と語った。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。