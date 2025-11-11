『2025 FNS歌謡祭』追加アーティストにtimelesz、イコラブら23組！ASKA×花村想太、柴咲コウ×京本大我などコラボも決定
相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』が、12月3日と12月10日にフジテレビで放送。
2夜合計、約8時間30分の生放送で届けるこの番組の追加出演アーティスト23組が発表。さらに、『FNS歌謡祭』でしか観られない一夜限りのコラボレーションも解禁となった。
■出演アーティスト ★は追加アーティスト
＜第1夜＞
★ASKA
生田絵梨花
★＝LOVE
★Aぇ! group
★ガチャピン・ムック
★Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
★工藤静香
★近藤真彦
THE RAMPAGE
★THE ALFEE
Snow Man
Da-iCE
超ときめき♡宣伝部
TWS
DOMOTO
徳永英明
TREASURE
★中川晃教
Number_i
乃木坂46
HANA
★浜崎あゆみ
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey! Say! JUMP
★宮野真守
★LiSA
★RIP SLYME
＜第2夜＞
IMP.
aiko
ILLIT
★WEST.
CANDY TUNE
King & Prince
櫻坂46
JO1
★柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）
★SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
★timelesz
★DISH//
★デーモン閣下（聖飢魔II）
TOMORROW X TOGETHER
★新浜レオン
NiziU
★BE:FIRST
★氷川きよし
★本田響矢
■timelesz、＝LOVE、SUPER BEAVERらの出演が決定
メンバーが個々にドラマや舞台に出演、各局での冠番組も始動するなど各方面で怒涛の快進撃を続けるtimeleszが、夏に続き出演。
さらに今年グループ初の関東レギュラー冠番組がスタートしたAぇ! group、『めざましテレビ』の2025年テーマソングを担当しているSUPER BEAVER、2月に発売された楽曲「とくべチュ、して」がTikTokでの総再生回数20億回を記録するなど、大バズリ中の＝LOVEらの出演が決定した。
そして今年4月に約1年間という期間限定で再集結したRIP SLYMEが『FNS歌謡祭』に初登場。熱いパフォーマンスで『FNS歌謡祭』のステージを盛り上げる。
■豪華コラボレーションが決定
『FNS歌謡祭』の恒例企画、アーティスト同士の一夜限りのコラボレーションに豪華アーティストが参加決定。
柴咲コウが自身出演のドラマ『オレンジデイズ』（2004年4月期／TBS系）の主題歌であるMr.Childrenの「Sign」を京本大我（SixTONES）とコラボ。ASKAが名曲「はじまりはいつも雨」を花村想太（Da-iCE）とパフォーマンスする。
また、地球デビュー40周年のデーモン閣下（聖飢魔II）が氷川きよしとglobeの「DEPARTURES」を、さらに、近藤真彦がヒット曲「ギンギラギンにさりげなく」を宮野真守と、「ハイティーン・ブギ」を大野雄大（Da-iCE）とコラボメドレーで届ける。
■本田響矢が出演ドラマの主題歌をBE:FIRSTとコラボ
今年4月期に放送されたドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌としてBE:FIRSTが書き下ろしたラブソング「夢中」を、ドラマに出演していた人気俳優・本田響矢とコラボレーションで披露。本田響矢はテレビ初歌唱となる。貴重なパフォーマンスを目に焼き付けていただきたい！
■アジアツアー中の浜崎あゆみがSPパフォーマンス
7月に劇場公開され興行収入375億円を突破した大ヒット上映中の映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の主題歌「残酷な夜に輝け」をLiSAが熱唱。
さらに、4月に放送されたドラマ『続・続・最後から二番目の恋』の主題歌「mimosa」を担当した浜崎あゆみが登場。日本を離れアジアを駆け巡る“あゆ”が『FNS歌謡祭』だけのスペシャルパフォーマンスを披露する。
この他、WEST.、ガチャピン・ムック、Kis-My-Ft2、工藤静香、THE ALFEE、DISH//、中川晃教、新浜レオン（五十音順）らが登場。一夜限りの音楽の祭典を盛り上げる。
■番組情報
フジテレビ『2025 FNS歌謡祭』
第1夜 12/03（水）18:30～23:18
第2夜 12/10（水）18:30～21:54
司会：相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）
■関連リンク
『2025 FNS歌謡祭』番組サイト
https://www.fujitv.co.jp/FNS/