『2025 FNS歌謡祭』追加アーティストにtimelesz、イコラブら23組！ASKA×花村想太、柴咲コウ×京本大我などコラボも決定

相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』が、12月3日と12月10日にフジテレビで放送。

2夜合計、約8時間30分の生放送で届けるこの番組の追加出演アーティスト23組が発表。さらに、『FNS歌謡祭』でしか観られない一夜限りのコラボレーションも解禁となった。

■出演アーティスト ★は追加アーティスト

＜第1夜＞

★ASKA

生田絵梨花

★＝LOVE

★Aぇ! group

★ガチャピン・ムック

★Kis-My-Ft2

CUTIE STREET

★工藤静香

★近藤真彦

THE RAMPAGE

★THE ALFEE

Snow Man

Da-iCE

超ときめき♡宣伝部

TWS

DOMOTO

徳永英明

TREASURE

★中川晃教

Number_i

乃木坂46

HANA

★浜崎あゆみ

Perfume

パペットスンスン

平手友梨奈

FRUITS ZIPPER

Hey! Say! JUMP

★宮野真守

★LiSA

★RIP SLYME

＜第2夜＞

IMP.

aiko

ILLIT

★WEST.

CANDY TUNE

King & Prince

櫻坂46

JO1

★柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）

★SUPER BEAVER

Superfly

SixTONES

★timelesz

★DISH//

★デーモン閣下（聖飢魔II）

TOMORROW X TOGETHER

★新浜レオン

NiziU

★BE:FIRST

★氷川きよし

★本田響矢

■timelesz、＝LOVE、SUPER BEAVERらの出演が決定

メンバーが個々にドラマや舞台に出演、各局での冠番組も始動するなど各方面で怒涛の快進撃を続けるtimeleszが、夏に続き出演。

さらに今年グループ初の関東レギュラー冠番組がスタートしたAぇ! group、『めざましテレビ』の2025年テーマソングを担当しているSUPER BEAVER、2月に発売された楽曲「とくべチュ、して」がTikTokでの総再生回数20億回を記録するなど、大バズリ中の＝LOVEらの出演が決定した。

そして今年4月に約1年間という期間限定で再集結したRIP SLYMEが『FNS歌謡祭』に初登場。熱いパフォーマンスで『FNS歌謡祭』のステージを盛り上げる。

■豪華コラボレーションが決定

『FNS歌謡祭』の恒例企画、アーティスト同士の一夜限りのコラボレーションに豪華アーティストが参加決定。

柴咲コウが自身出演のドラマ『オレンジデイズ』（2004年4月期／TBS系）の主題歌であるMr.Childrenの「Sign」を京本大我（SixTONES）とコラボ。ASKAが名曲「はじまりはいつも雨」を花村想太（Da-iCE）とパフォーマンスする。

また、地球デビュー40周年のデーモン閣下（聖飢魔II）が氷川きよしとglobeの「DEPARTURES」を、さらに、近藤真彦がヒット曲「ギンギラギンにさりげなく」を宮野真守と、「ハイティーン・ブギ」を大野雄大（Da-iCE）とコラボメドレーで届ける。

■本田響矢が出演ドラマの主題歌をBE:FIRSTとコラボ

今年4月期に放送されたドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌としてBE:FIRSTが書き下ろしたラブソング「夢中」を、ドラマに出演していた人気俳優・本田響矢とコラボレーションで披露。本田響矢はテレビ初歌唱となる。貴重なパフォーマンスを目に焼き付けていただきたい！

■アジアツアー中の浜崎あゆみがSPパフォーマンス

7月に劇場公開され興行収入375億円を突破した大ヒット上映中の映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の主題歌「残酷な夜に輝け」をLiSAが熱唱。

さらに、4月に放送されたドラマ『続・続・最後から二番目の恋』の主題歌「mimosa」を担当した浜崎あゆみが登場。日本を離れアジアを駆け巡る“あゆ”が『FNS歌謡祭』だけのスペシャルパフォーマンスを披露する。

この他、WEST.、ガチャピン・ムック、Kis-My-Ft2、工藤静香、THE ALFEE、DISH//、中川晃教、新浜レオン（五十音順）らが登場。一夜限りの音楽の祭典を盛り上げる。

■番組情報

フジテレビ『2025 FNS歌謡祭』

第1夜 12/03（水）18:30～23:18

第2夜 12/10（水）18:30～21:54

司会：相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）

■関連リンク

『2025 FNS歌謡祭』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/FNS/