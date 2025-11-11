「20年間、日本代表を牽引すると称賛されたDFはどこへ行ったのか」「ファンは涙」欧州名門退団の“アジア最強DF”の現状に海外メディアが驚き「一人でトレーニングを続けている」
日本代表の最終ラインの中心だった冨安健洋は、度重なる怪我に泣き、昨シーズンは１試合しか出場できなかった。そして、７月にはイングランドの名門アーセナルとの契約を解除。いまも無所属の状態が続いている。
27回目の誕生日を迎えた11月５日には自身のインスタグラムで、個人トレーニングをする様子を公開。小さくない反響を呼んだ。
一時は「アジア最強のDF」とも評された名手の現状に韓国メディア『スポーツ朝鮮』が注目。次のように報じている。
「日本のサッカーファンが涙を流している！ 20年間、日本代表を牽引すると称賛されたDFはどこへ行ったのか？ ３か月間無所属のまま、冨安は一人ピッチでトレーニングを続けている」
同メディアは、「昨シーズンまで世界トップクラスのクラブであるアーセナルでプレーしていたにもかかわらず、専門のトレーナーや器具なしで、一人でリハビリに専念していることを残念に思う声も上がっている」と続けた。
「2024年２月に右膝を再手術した後、長期のリハビリが避けられなかった。その年の６月以後、日本代表チームのリストからも外れている。一方で、日本国内では冨安が依然として欧州主要リーグでプレーできるレベルの守備力と経験を備えた選手という評価が多い。しかし、具体的な移籍交渉のニュースはまだ伝わっていない」
コンディションさえ万全になれば、世界トップクラスのDFであるのは言うまでもない。再びピッチに立つ姿を皆が心待ちにしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本がまたもやホームラン」「世界中のコレクターが羨む」日本代表の新ユニは“世界２位”！米大手メディアが絶賛！「何と言っても目を引くのは…」
27回目の誕生日を迎えた11月５日には自身のインスタグラムで、個人トレーニングをする様子を公開。小さくない反響を呼んだ。
一時は「アジア最強のDF」とも評された名手の現状に韓国メディア『スポーツ朝鮮』が注目。次のように報じている。
同メディアは、「昨シーズンまで世界トップクラスのクラブであるアーセナルでプレーしていたにもかかわらず、専門のトレーナーや器具なしで、一人でリハビリに専念していることを残念に思う声も上がっている」と続けた。
「2024年２月に右膝を再手術した後、長期のリハビリが避けられなかった。その年の６月以後、日本代表チームのリストからも外れている。一方で、日本国内では冨安が依然として欧州主要リーグでプレーできるレベルの守備力と経験を備えた選手という評価が多い。しかし、具体的な移籍交渉のニュースはまだ伝わっていない」
コンディションさえ万全になれば、世界トップクラスのDFであるのは言うまでもない。再びピッチに立つ姿を皆が心待ちにしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本がまたもやホームラン」「世界中のコレクターが羨む」日本代表の新ユニは“世界２位”！米大手メディアが絶賛！「何と言っても目を引くのは…」