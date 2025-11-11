「あらゆる戦術に適応できる」12戦13発の日本代表エースFW、移籍市場の注目選手として海外大手紙が高評価！「騒がれたヒメネス以上」「彼を獲得するチームは…」
欧州のトップリーグで１試合平均１得点超という数字は、強豪の関心を引いて当然だ。
フェイエノールトの上田綺世は今季、絶好調だ。開幕から３試合連続でネットを揺らすと、その後も得点力を維持。12節を終えて13得点をあげている。ゴールを決められなかったのは、12試合のうち４試合だけだ。
ゴールを決められるCFは、どのクラブも常に欲しいもの。特に金額が高騰しがちだけに、早い段階で手に入れたいと望んでも不思議ではない。
イタリアの大手紙『Gazzetta dello Sport』は11月９日、いわゆるビッグネームや大きく取りざたされてきた選手たちとは異なるFWの補強候補12人を選出。日本代表のエースストライカーも取り上げた。
同紙は「サンティアゴ・ヒメネスが移籍してから、アヤセはそのポジションを手にし、彼にできることを実践してきた。ゴールを決めることだ。日本の鹿島アントラーズで始めたときから今日まで、常に二桁得点を継続的にあげるようなキャリアだった」と報じている。
「基本的にはCFだが、万能であり、スピードも速く、あらゆる戦術に適応できる。さらに、パワフルなシュートもあり、極めて高いわけではないにもかかわらず、空中戦では常に真っ先に姿を見せる。彼を獲得するチームは、得点をあげる選手を手に入れることとなる。ヒメネスも騒がれていたが、この選手はもっと多くのことをやれるのだ」
ヒメネスは昨季途中の１月にミランへ移籍してから苦しんでいる。上田も今季、欧州の舞台では得点をあげていない。それだけに、疑問符がつくことも考えられる。だが、エールディビジでゴールを決め続ければ、さらに周囲が騒がしくなることは確かだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「あ！由布ちゃんいる！」11戦13発の日本代表FW、得点後に現地中継に映ったモデル妻の姿に反響！「女神がいれば絶対ゴール決めちゃう」
フェイエノールトの上田綺世は今季、絶好調だ。開幕から３試合連続でネットを揺らすと、その後も得点力を維持。12節を終えて13得点をあげている。ゴールを決められなかったのは、12試合のうち４試合だけだ。
ゴールを決められるCFは、どのクラブも常に欲しいもの。特に金額が高騰しがちだけに、早い段階で手に入れたいと望んでも不思議ではない。
同紙は「サンティアゴ・ヒメネスが移籍してから、アヤセはそのポジションを手にし、彼にできることを実践してきた。ゴールを決めることだ。日本の鹿島アントラーズで始めたときから今日まで、常に二桁得点を継続的にあげるようなキャリアだった」と報じている。
「基本的にはCFだが、万能であり、スピードも速く、あらゆる戦術に適応できる。さらに、パワフルなシュートもあり、極めて高いわけではないにもかかわらず、空中戦では常に真っ先に姿を見せる。彼を獲得するチームは、得点をあげる選手を手に入れることとなる。ヒメネスも騒がれていたが、この選手はもっと多くのことをやれるのだ」
ヒメネスは昨季途中の１月にミランへ移籍してから苦しんでいる。上田も今季、欧州の舞台では得点をあげていない。それだけに、疑問符がつくことも考えられる。だが、エールディビジでゴールを決め続ければ、さらに周囲が騒がしくなることは確かだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「あ！由布ちゃんいる！」11戦13発の日本代表FW、得点後に現地中継に映ったモデル妻の姿に反響！「女神がいれば絶対ゴール決めちゃう」