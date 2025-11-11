　11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比210円高の5万1260円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万911.76円に対しては348.24円高。出来高は9907枚だった。

　TOPIX先物期近は3339.5ポイントと前日比15ポイント高、TOPIX現物終値比22.08ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51260　　　　　+210　　　　9907
日経225mini 　　　　　　 51270　　　　　+220　　　186508
TOPIX先物 　　　　　　　3339.5　　　　　 +15　　　 13717
JPX日経400先物　　　　　 30155　　　　　+125　　　　 802
グロース指数先物　　　　　 714　　　　　　+5　　　　 459
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース