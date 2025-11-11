日経225先物：11日夜間取引終値＝210円高、5万1260円
11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比210円高の5万1260円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万911.76円に対しては348.24円高。出来高は9907枚だった。
TOPIX先物期近は3339.5ポイントと前日比15ポイント高、TOPIX現物終値比22.08ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51260 +210 9907
日経225mini 51270 +220 186508
TOPIX先物 3339.5 +15 13717
JPX日経400先物 30155 +125 802
グロース指数先物 714 +5 459
東証REIT指数先物 売買不成立
