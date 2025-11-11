「デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２」（１５日、京都）

アドマイヤマーズや、セリフォス、ジャンタルマンタルなど数多くのＧ１馬を輩出してきた出世レース。今年も少頭数ながら、可能性を秘めた若駒が多く顔をそろえた。

中心は中京２歳Ｓで驚異のスピードを披露した芦毛馬キャンディードだ。小倉芝千二の新馬戦を上がり最速の脚で差し切りＶ。早くから完成度の高い走りを見せ期待を背負っていた同馬だが、続く重賞で素質を開花させた。中団で脚をためると直線で一気にギアチェンジ。アッという間にライバル達を突き離すと、先を進んでいたスターアニスをゴール前で首差とらえ切った。３着以下には７馬身差をつける１分１９秒４のレコードタイムで走破し、２戦２勝。奥深さを感じずにはいられないレースぶりだった。

前走後はひと息入ったが、調整は順調そのもの。１週前は栗東ＣＷで北村友を背に、併せたケンタッキーホーム（２歳未勝利）に２馬身半先着し、６Ｆ７９秒８−３７秒４−１１秒９を計時。松下師は「ジョッキーは“言うことない”と言ってました。ひと夏を越して、精神的にも肉体的にも成長を感じる」と好感触。「前走の感じなら距離も大丈夫でしょう。掛かるところはないし、最後まで伸びていた」と舞台に不安もない。ノンストップでヴィクトリーロードを駆け抜けてみせる。