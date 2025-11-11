「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）

昨年の雪辱を果たす。Ｇ１・２勝を挙げるレガレイラは、２年連続の出走。昨年は５着に敗れた。直線で狭い所に入って他馬と接触し、その後もスムーズに進路を確保できなかった。太田助手は「昨年はポジションがかみ合わなかったです」と振り返る。不完全燃焼の競馬で力負けではない。

今年は進化を遂げての参戦となる。昨年末の有馬記念を制し、ホープフルＳ以来の勝利でＧ１・２勝目を挙げた。今年の宝塚記念は１１着に敗れたものの、秋初戦となったオールカマーは牡馬相手に斤量５７キロを背負いながらも、後方から馬群の外を回って差し切った。力の違いを見せた形だ。

有馬記念からコンビを組んでいる戸崎圭は、同馬のストロングポイントについて「乗りやすいし、最後の脚をしっかりと持っている。有馬記念で見せた根性も武器になる」と分析する。３歳時から皐月賞（６着）、ダービー（５着）に挑戦しており、牡馬の一線級と戦ってきた。そこで培われた気持ちの強さがある。

京都コースは昨年のこのレース以来１年ぶりとなるが、鞍上は「特に問題はないと思います」とうなずく。レースについても「牡馬相手のＧ１を勝っている馬。今度は牝馬同士だし、スタッフから状態は上がっていると聞いている。力さえ出し切れれば」と前を向く。グランプリホースとして挑む今年は、力の入る一戦となる。