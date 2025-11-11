「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）

天国へ旅立った父の影響で競馬にハマったのだが、母もきょうだいもいとこも競馬の“け”の字も知らないわが一族。祖父の代にもギャンブラーはいないそうだが、ただ一人、古い親戚筋に競輪選手がいたそうだ。そんな話を自転車好きの御大Ｈさんにしたところ「○○○○か。覚えてるで。そんなに強い選手やなかったけどな」と聞き、実在していた人物と確認。まあ、彼はスポーツマンであって、父と私はただのバクチ好きですが…。

さて本題へ。エリザベス女王杯で私がもっとも注目しているのは、京都大賞典で３着に善戦したヴェルミセルだ。１５番人気の低評価を覆し、後方追走から直線猛追。上がり３Ｆはメンバー最速をマークし、紅一点ながらもＶ争いに加わった。

血統的には、父ゴールドシップ×母父コンデュイットという“岡田ブラッド”。しかし、４代母にスカーレツトブルーの名があるということは、４年連続でこのレースに参戦するライラックの遠縁に当たる。ライバルの父オルフェーヴルも同じ“黄金配合”（父ステイゴールド×母父メジロマックイーン）で、見た目や戦いぶりがどことなく似ている印象もある。

近親には、昨年のＣＢＣ賞（６番人気）を制したドロップオブライトがおり、人気薄での一撃が魅力の一族。タフな戦いを好むタイプで消耗戦になれば侮れない存在だ。（デイリースポーツ・松浦孝司）