ソフトバンクの大山凌投手（23）には今年2月に長男が生まれた。「家族のために頑張りたい」とこれまでにはなかった感情が野球への思いを奮い立たせる。またメンタル面でのスキルアップにも励んでいる。いま必要なのは“自分を信じる力”だと気がつくまでには時間がかかったが、オフに取り組むべきことは明確になった。メンタルパフォーマンスコーチの伴元裕氏（40）の力も借りながら、ステップアップしていく。

2年目の今季、1軍に26試合に出場して防御率2・35。9試合連続で無失点に抑え続けていたものの、8月3日に出場選手登録を抹消された。

「投げている感じが自分の中で良くなくて、悪いなりにギリギリ抑えていました。（抹消されて）監督、コーチが求めるレベルではなかったんだろうなと思いました」

何かを変えて1軍に戻らないといけない。分かっていながら「なかなか見つけられなくて、時間がかかりました」と今季後半を振り返った。1軍再昇格はなかったが、2軍で試行錯誤する中で自身に足りていないことが見えてきた。それは“自分を信じる力”。この力をつけるために、自分が納得いくまで練習をする、自分に合うものを見極めるなど、自分を信じる要素を一つ一つ積み重ねている。メンタルも技術と捉え、磨いているのだ。

来季に向けて、心強い存在がいる。「頭の中を整理する手助けをしてくれる」という伴氏だ。先日、ミーティングを行い、今後の目標設定を書き出した。“自分らしい投球”や“シーズンを戦い抜くための考え方”など、思考の土台を改めて固めるきっかけをもらえた。「やるべきことの段階がはっきりしました」と話す表情は明るい。自分なりに計画して、オフの自主トレも1人で行う予定だ。

家に帰ると“天使”だという今年2月に生まれた長男が待っている。「帰って、僕に気がつくとめっちゃテンションが上がるんですよ！あと（出先にいるときに）嫁と電話していて、僕の声が聞こえると叫んで喜ぶらしいです！」。守るべき存在ができてからは、普段の練習でも“その先を頑張れるようになった”と飾らない言葉で表した。

周りから力強いと言われる直球は、大山の強みだ。体が小さかったからこそ全身を使って投げるようになり、力強さにつながったのではないかと分析している。野球のスキルをつけながら自分を信じるスキルも向上し、“困ったら大山”と言われる投手を目指していく。 （昼間 里紗）

◇大山 凌（おおやま・りょう）2002年（平14）3月27日生まれ、栃木県出身の23歳。小学2年から野球を始め、中学は栃木下野リトルシニア、高校は白鴎大足利でプレー。東日本国際大に進み、南東北大学リーグでは通算29試合登板で13勝2敗。22年春には最多勝（4勝）、投手部門のベストナインに輝く。23年春に最優秀投手賞、2度目のベストナインに選ばれた。23年ドラフト6位でソフトバンクに入団。1メートル79、80キロ。右投げ右打ち。