¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛµªÊ¿Íü²Ö¡õÀ¾»³¿¿¸ê¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î»îÎý¡õº£¸å¤ÎÂçÌÜÉ¸¤ò·ãÇò¡ÖËÜÅö¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡×
à¤ê¤«¤·¤óá¤Î¸«¿ø¤¨¤ëÀè¤Ï¡½¡½¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÀ¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢·óÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹Í½Áª²ñ¡Ê£±£±·î£±¡Á£²Æü¡¢¼¢²ì¡Ë¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿µªÊ¿Íü²Ö¡Ê£²£³¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢À¾»³¿¿¸ê¡Ê£²£³¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡ËÁÈ¤¬¹ç·×£±£³£¶¡¦£·£´ÅÀ¤Ç£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡££²£°£³£°Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏÊý¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¥«¥Ã¥×¥ë¤ÏÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤¹°ìÊý¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÊÉ¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿£²¿Í¤¬¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê£±£²·î£±£¹Æü³«Ëë¡¢Åìµþ¡Ë¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò·Ð¤Æ¥«¥Ã¥×¥ë¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤Î¤Ï£¹·îËö¡£¤ï¤º¤«£±¤«·î¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ÇÉ¹¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¿ô¡¹¤Î¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿µªÊ¿¤Ç¤â¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µªÊ¿¡¡¼Â¤Ï·ëÀ®Á°¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È£²ÆüÌÜ¤Ë¥¹¥Ô¥ó¤ò¤·¤¿»þ¤Ë£²¿Í¤ÇÅ¾¤ó¤Ç¡¢±¦¥Ò¥¶¤ÎÆâÂ¦¤Î¿ÙÂÓ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÆâÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓ¤È³°Â¦Â¦Éû¿ÙÂÓ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¡£
¡¡À¾»³¡¡ÁáÂ®¤Í¡£ËÍ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡£Íü²Ö¤Á¤ã¤ó¤¬Á´Éô¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤êÌó£±½µ´Ö³ê¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤¬À¸¤¸¤¿¡£µªÊ¿¤ÏÀ¾»³¤ÎÎý½¬¤ò¸«³Ø¤·¤Ê¤¬¤é¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à¤â¡¢ÇØÃæÉÕ¶á¤ËÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë»îÎý¤¬½±¤Ã¤¿¡£
¡¡µªÊ¿¡¡¿·µ»¤òµÞ¤¤¤Ç½¬ÆÀ¤·¤è¤¦¤ÈÎý½¬¤·¤¹¤®¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥Ô¥ó¤Î»þ¤Ë±ó¿´ÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÏ¾¹ü¤âÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£¤½¤Î¸å¤ÏµÙ¤ó¤À¤é¾¯¤·ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Í½Áª²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë¤Þ¤¿ÄË¤ß¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØÃæ¤ÎÄË¤ß¤ÏÍ½Áª²ñ¸å¤Ë¸¡ºº¤·¤¿¤é·ÚÅÙ¤ÎÏ¾¹ü¹üÀÞ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡À¾»³¡¡£²¿Í¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¥¹¥Ô¥ó¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤¬°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡£ÀµÄ¾¡¢ËÜÅö¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£Íü²Ö¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡Ö¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÎÂç²ñ¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢·Þ¤¨¤¿½é¿Ø¤ÏÆ²¡¹¤¿¤ë±éµ»¤Ç´Ñ½°¤òÌ¥Î»¡£¤¿¤À¡¢¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¡Ê£Æ£Ä¡Ë¤Ï¥ê¥Õ¥È¤ä¥Ä¥¤¥º¥ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Î¥ß¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡µªÊ¿¡¡¤ä¤Ã¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎý½¬¤¬Â¤ê¤Ê¤¤±éµ»¤Ç¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜ¤Þ¤Ç£±¤«·îÈ¾¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Îý½¬¤ò½Å¤Í¤ÆÂç¤¤¯À®Ä¹¡¢Âç¤¤¯¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤·¡¢¥ß¥¹¤Î²ù¤·¤µ¤â²þ¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ß¥¹¤Î¤Ê¤¤±éµ»¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡À¾»³¡¡Í½Áª²ñ¤Ç¤ÏÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë½àÈ÷¤Þ¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´ÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÀï¤¨¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ï²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾å°Ì¤ÎÁÈ¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Ìµ¸Â¤Î¿¤Ó¤·¤í¤òÈë¤á¤ëà¤ê¤«¤·¤óá¡£»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï£³£°Ç¯¤Î¸ÞÎØ¤À¡£¤È¤â¤Ë¶¯¤¤»×¤¤¤ÇÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¡¡µªÊ¿¡¡¿¿¸ê¤¯¤ó¤¬¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö»ä¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤«¡ÖÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËèÆü¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤±¤É¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡À¾»³¡¡Íü²Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÁÈ¤à¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ¤ÎÉ½¾´Âæ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤»×¤¤¤¬ËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¤·¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½Å°µ¤è¤ê¤â¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Íü²Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï°ì½ï¤Ë³ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢Å¬±þÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ä³Ø¤Ó¤ÎÁá¤µ¤ò´Ö¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íü²Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤À¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤ËÆ±¤¸ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÌÜ»Ø¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ù¤¤Ò¤é¡¦¤ê¤«¡¡£²£°£°£²Ç¯£··î£²£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï£±£¸Ç¯¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò½éÀ©ÇÆ¤·¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï£±£¹¡¢£²£°Ç¯¤ËÍ¥¾¡¡£±¦Â¼ó¤Î¥±¥¬¤ÇÄ¾¶á£²µ¨¤ÏÁ´µÙ¤·¤¿¤¬¡¢£¹·îËö¤Ë¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ù¤Ë¤·¤ä¤Þ¡¦¤·¤ó¤´¡¡£²£°£°£²Ç¯£±·î£²£´ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££±£·Ç¯¤«¤é¥«¥Ê¥À¡¦¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡£°ì»þ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤È¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤â¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£