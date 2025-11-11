【エリザベス女王杯】レガレイラ Ｇ１・３勝目へ視界良好 秋始動戦Ｖの勢い データも断然！唯一の減点１
「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）
３歳から６歳馬まで幅広い世代が顔をそろえた秋の女王決定戦。データ班のイチ推しは一昨年のホープフルＳ、昨年の有馬記念を制したレガレイラだ。３歳で挑んだ昨年は５着に敗れたものの、今年はオールカマーで牡馬を撃破して勢いに乗って臨む一戦。Ｇ１・３勝目に向け、視界は良好だ。
▼傾向（過去１０年）
９６年の秋華賞新設により古馬混合戦に。９９年に国際競走となり、１０、１１年には英国馬スノーフェアリーが連覇を達成。ただ、その後は外国馬の参戦はない。京都競馬場の改修工事に伴い、２０〜２２年は阪神で開催。２２年は２着同着。
▼人気
１番人気〈２・１・２・５〉
２番人気〈０・０・２・８〉
３番人気〈４・０・３・３〉
４番人気〈１・０・１・８〉
５番人気〈１・３・０・６〉
上位人気馬の信頼度は高いとは言えない。
▼ステップ
Ｇ１〈１・２・５・１８〉
Ｇ２〈８・８・２・６６〉
Ｇ３〈１・０・１・１６〉
ＯＰ競走〈０・１・１・２０〉
準ＯＰ〈０・０・０・２０〉
勝ち馬８頭がＧ２戦をステップにしていた。
▼前走内容
勝ち馬７頭が３着以内。同じく８頭が５番人気以内だった。
▼馬齢
３歳馬〈２・２・３・２２〉
４歳馬〈６・５・５・４８〉
５歳馬〈２・３・１・５７〉
６歳以上〈０・１・０・１４〉
勝ち鞍、勝率ともに４歳馬が頭一つリード。
▼所属
美 浦〈２・４・０・４７〉
栗 東〈８・７・９・９３〉
外国馬〈０・０・０・１〉
栗東所属馬が断然。
▼距離実績
勝ち馬７頭に芝２０００メートル以上戦で勝ち鞍があった。
▼実績
勝ち馬７頭にＧ１連対かＧ２Ｖ経験があった。
▼決め手
勝ち馬８頭が前走の４角を２〜４番手で通過するか、メンバー２位以内の上がりをマークしていた。
▼注目馬 全項目クリアはなし。減点１もレガレイラのみだった。秋の始動戦でＶ発進を決めたグランプリホースが、Ｇ１・３勝目をつかむか−。（記録室）