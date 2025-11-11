　実績＆データともに上位のレガレイラ

写真拡大

　「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）

　３歳から６歳馬まで幅広い世代が顔をそろえた秋の女王決定戦。データ班のイチ推しは一昨年のホープフルＳ、昨年の有馬記念を制したレガレイラだ。３歳で挑んだ昨年は５着に敗れたものの、今年はオールカマーで牡馬を撃破して勢いに乗って臨む一戦。Ｇ１・３勝目に向け、視界は良好だ。

　▼傾向（過去１０年）

　９６年の秋華賞新設により古馬混合戦に。９９年に国際競走となり、１０、１１年には英国馬スノーフェアリーが連覇を達成。ただ、その後は外国馬の参戦はない。京都競馬場の改修工事に伴い、２０〜２２年は阪神で開催。２２年は２着同着。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈２・１・２・５〉

　２番人気〈０・０・２・８〉

　３番人気〈４・０・３・３〉

　４番人気〈１・０・１・８〉

　５番人気〈１・３・０・６〉

　上位人気馬の信頼度は高いとは言えない。

　▼ステップ　　　　　

　　　Ｇ１〈１・２・５・１８〉

　　　Ｇ２〈８・８・２・６６〉

　　　Ｇ３〈１・０・１・１６〉

　ＯＰ競走〈０・１・１・２０〉

　　準ＯＰ〈０・０・０・２０〉

　勝ち馬８頭がＧ２戦をステップにしていた。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬７頭が３着以内。同じく８頭が５番人気以内だった。

　▼馬齢　　　　　　　

　　３歳馬〈２・２・３・２２〉

　　４歳馬〈６・５・５・４８〉

　　５歳馬〈２・３・１・５７〉

　６歳以上〈０・１・０・１４〉

　勝ち鞍、勝率ともに４歳馬が頭一つリード。

　▼所属　　　　　　　

　　美　浦〈２・４・０・４７〉

　　栗　東〈８・７・９・９３〉

　　外国馬〈０・０・０・１〉

　栗東所属馬が断然。

　▼距離実績　　　　　

　勝ち馬７頭に芝２０００メートル以上戦で勝ち鞍があった。

　▼実績　　　　　　　

　勝ち馬７頭にＧ１連対かＧ２Ｖ経験があった。

　▼決め手　　　　　　

　勝ち馬８頭が前走の４角を２〜４番手で通過するか、メンバー２位以内の上がりをマークしていた。

　▼注目馬　全項目クリアはなし。減点１もレガレイラのみだった。秋の始動戦でＶ発進を決めたグランプリホースが、Ｇ１・３勝目をつかむか−。（記録室）