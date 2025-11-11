KEY TO LIT猪狩蒼弥、初の冠ソロラジオ特番「猪狩蒼弥I GOT IT.」放送決定 リスナー参加の“イメージ調査企画”も
【モデルプレス＝2025/11/11】KEY TO LIT（キテレツ）の猪狩蒼弥が、自身初となる冠ソロラジオ特別番組『猪狩蒼弥I GOT IT.』に出演することが決定。11月22日17時50分〜19時よりニッポン放送にて生放送される。
5都市20公演、約20万3000人を動員した単独ツアー『KEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL』を成功させたアイドルグループKEY TO LITのメンバーであり、テレビバラエティを中心に個人としても活躍中の猪狩。番組では、猪狩の近況トークのほか「ちょっと聞いてよ、ガリさん」と題した相談コーナーや、「ガリ通」と題した世間が考える猪狩のイメージ調査企画などを届ける予定だ。土曜日の夜、リスナーと笑って過ごす特別な70分となる。
出演にあたり、猪狩は「昔からラジオが大好きで、とにかく、ラジオがやりたい！と周囲に語っていました。そして、単独パーソナリティに憧れていた自分が、初めての冠ソロラジオに挑ませて頂きます。10代の時にもお世話になったラジオ局ニッポン放送でこの初挑戦に挑めることを嬉しく思います」と喜びを語っている。（modelpress編集部）
昔からラジオが大好きで、とにかく、ラジオがやりたい！と周囲に語っていました。そして、単独パーソナリティに憧れていた自分が、初めての冠ソロラジオに挑ませて頂きます。10代の時にもお世話になったラジオ局ニッポン放送でこの初挑戦に挑めることを嬉しく思います。生放送ということで緊張していますが、是非お付き合いください。また聴きたい！と思って頂ける番組をお届けできたらと思います。お邪魔する立場ですので、リスナーのあなたの力を目いっぱいお借りして、「猪狩はいい波来てる！」と感じさせる70分にできたら光栄です。11月22日（土）の夜、予定を空けてください。よろしくお願いいたします。
1.「ちょっと聞いてよ、ガリさん」
相談によく乗ったり、話の聞き役になることが多い猪狩。そこでリスナーから、「ちょっと聞いてよ！」というメールを募り、猪狩が共感したり、共感しなかったり、相談に答えたりするコーナー。報告したいこと、モヤモヤしていること、身の回りで起こった面白い出来事、少し悩んでいることなど、幅広く話題を募集する。
2.「ガリ通」
見た目と中身のギャップがあると言われる猪狩。世間の方は、実際どのように見ているのか？『ガリ通』と題して、世間の方々が考える、「猪狩さんって○○そう」というイメージ調査を行う。
3.「教えて！ニッポン放送ルール」
念願の冠ソロラジオ、しかも生放送のパーソナリティを務める猪狩。「ニッポン放送にお邪魔します」と謙虚に振る舞う猪狩は、パーソナリティとしてどう振る舞えばいいか、不安で一杯な模様。そこで、ニッポン放送“常連リスナー”のあなたの力を借りるコーナーをお届けする。アナタが知っている、ニッポン放送のルールを送ってもらい、猪狩の経験値を高める。
◆猪狩蒼弥、初の冠ソロラジオ特番決定
◆猪狩蒼弥コメント全文
◆メール募集テーマ詳細
