髪型で-5歳も夢じゃない！？【40・50代】に猛プッシュしたい♡「若見えヘア」

40・50代の女性にとって、ヘアスタイルは若々しさを演出できる重要なポイントです。今回は、「-5歳も夢じゃない！？」と思えるような、「若見えヘア」をピックアップ。流れるようなレイヤーカットや、ボリューム感がアップして見える立体的なシルエットなど、上品さをキープしながら若々しい印象を与えるヘアスタイルを早速見ていきましょう。

小顔見えする前下がりショートボブ

シルエットが洗練された雰囲気を与える、前下がりショートボブ。ふんわりとしたボリューム感と、顔まわりのレイヤーが華やかさを演出しています。ヘアスタイリストの@urano_kazuyukiさんによると、「アウトラインの長さを計算して整える事で小顔に見えるようにしていきます」とのこと。小顔見えを狙う大人女性にもぴったりです。

広がりにくく扱いやすいプチウルフ

低い位置に入れたレイヤーカットにより、首に沿ってくびれたシルエットになるプチウルフ。肩の位置で自然に外ハネになるので、スタイリングも手軽にできそうです。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんは、「多毛でお悩みの方もレイヤーの入れる位置、毛量調整のやり方で扱いやすく」とコメント。レイヤーによって髪のボリュームを調節できるのも嬉しいポイントです。

秋にぴったりなレイヤーカット

程よいレイヤーカットによって、流れるような動きが演出されたボブスタイル。重さを残したシルエットに仕上げることで、大人らしく落ち着いた、上品な雰囲気が叶うはず。秋らしいブラウンカラーがこれからの季節感にぴったりマッチ。ヘアスタイルで旬な印象を与えられそうです。

ふんわりとした丸みのあるフォルム

こちらのボブは、丸みのあるフォルムがやさしい雰囲気。表面にレイヤーカットを入れることで、動きと軽やかさが生まれています。広がりやすい髪も、カットによってまとまりやすくなりそう。重すぎず軽すぎない絶妙なバランスがおしゃれです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@urano_kazuyuki様、@kitadani_koujiro様、@kaihatsu_tomoya様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri