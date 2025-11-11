韓国のニュース番組に出演…爽やか回答に好感

米大リーグ、ドジャースのキム・ヘソン内野手は6日に韓国に戻り、9日にはテレビ局「Jtbc」の番組「ニュースルーム」に出演。世界一までを振り返った。山本由伸投手との関係について語る姿が日本のファンから「めちゃくちゃ良い人なのが分かるな」「絶対いい奴」と絶賛されている。

白いストライプの入った濃紺のスーツで、背筋をすっと伸ばした。キム・ヘソンが出演したのは一般ニュース番組。グラウンドでの快活な姿とはまた違った様子で、女子アナからの今季を振り返る質問に答えていく。

同学年の山本について「やっぱり同じアジアの選手で、年も同じなので。たくさんしゃべって、ドジャースのチーム内では一番近く感じる選手です」と語る一方、休日でも常に練習している姿を「学ぶところが本当に多い。まず粘り強いんです」と絶賛した。この礼儀正しい姿に日本のファンからも、X上に賛辞が並んだ。

「絶対いい奴」

「美しい青年すぎるな」

「このインタビュー見ただけでめちゃくちゃ良い人なのが分かるな 頑張ってほしいわ」

「こういったインタビューの方が響く。なんか嬉しい」

「キムヘソン 絶対に伸びるタイプのインタビュー」

今季が大リーグ挑戦1年目だったキム・ヘソンは東京での開幕戦直前にマイナー落ち。開幕を3Aで迎えた。5月に大リーグ昇格し71試合に出場、打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁を記録している。「来年は左ピッチャーでも使って欲しい 1年通して見たい選手」という声もあった。



