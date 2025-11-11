X JAPANのイベントで遭遇した「ヤバい2人組」の思い出　あまりの威圧感に「スタッフが逃げ出した」

ライブやコンサートには熱狂的なファンが集まるだけに、とんでもない客に遭遇することがあるようだ。埼玉県在住の40代男性は、20数年前にあるコンサート会場で行われたX JAPANのフィルムギグでの強烈な体験を寄せた。（文：篠原みつき）

開始まで1時間以上あったその時。指定席に行くと、男性の席には他の人が座っていた。あろうことか、「なんだてめえは！！」と威嚇してきたという。相手は若い女性の2人組だったと男性は振り返る。

「そのうちの１人はいかにもヤンキーといういでたちで、もう１人は和服を着ていて、落ち着いた感じの人でした」

「なんですかあれは！！」スタッフが逃げ出す事態に

威嚇された男性は、会場スタッフに対応を求めた。だが、ここであり得ない事態が発生する。

「スタッフとともにその場所に行こうとしましたが、途中でスタッフの人が、『なんですかあれは！！』と言って逃げ出してしまいました」

にわかには信じがたいが、スタッフが逃げ出すほどの風貌や威圧感だったようだ。しかしコンプライアンスという言葉も一般的でなかった20数年前の話とはいえ、驚きだ。

残された男性は「私１人でその場所に行って、説得してなんとか番号を確認させることができました」。すると相手はようやく謝ってきたという。

「その人たちの正体は、某レディース（族）の姐さんと手下だったみたいです。フィルムギグが終わって外に出てきたら、その人が迎えのバイクの後ろに乗っかって帰っていきました。怖かったよ〜！」

威圧感は相当なものだったのだろう。それにしても、一人で立ち向かった男性の勇気も大したものだ。

