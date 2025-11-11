日本テレビの菅谷大介（すがや・だいすけ）アナウンサーが８日午後１時６分、消化管からの出血のため死去した。５３歳だった。同局が１０日、発表した。２０２２年にすい臓がんを公表し、闘病しながら、管理職としてアナウンサーのマネジメントなどに尽力していた。

＊ ＊ ＊

毎年、新人アナウンサーの初鳴きインタビューで引率役として顔を合わせていた。高潔に、穏やかに、後輩アナをそっと陰で見守る姿を見て、記者が「騎士（ナイト）のようですね」と伝えると、優しくはにかんだ姿を思い出す。

２２年に、すい臓がんで闘病中であることをＳＮＳやニュースサイトで公表した。その直後、ダメ元で取材を申し込むとまさかのＯＫ。２時間後にはオンライン取材が実現していた。

がん告知を受け、病院から帰る出入り口で当時の上司に「いつか公表したい。自分には伝える使命がある」と直訴したことを聞いて胸が熱くなった。「公表したことでひとつの個性ができた」と語る言葉は力強かった。「伝え手」として、何ができるかを教えてくれる存在だった。その後、何度か取材の機会を探ったが、タイミングが合わず実現しなかった。

そのうち会えるだろうと思っていた中での悲報。最後まで「伝える人」であり続けた菅谷さんの言葉を、もっと聞きたかった。（２０１３〜２０年、２２〜２４年日本テレビ担当・宮路 美穂）