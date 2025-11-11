歌舞伎俳優の中村橋之助（２９）と元乃木坂４６の女優・能條愛未（３１）が結婚することになり１０日、都内で婚約会見を行った。中村芝翫（６０）、三田寛子（５９）夫妻の長男と元アイドルの女優がゴールイン。金屏風の前で無数のフラッシュを浴び「幸せです」と声をそろえた。夫婦役を演じた２０２１年のミュージカル「ポーの一族」で出会い、交際期間は４年半。来春までに婚姻届を提出し、来年初夏に都内で挙式を予定している。

前向きで人見知りをしない橋之助は、自他共に認める「ザ・長男」の性格で、若手歌舞伎俳優のリーダー格。引っ張るだけでなく、後輩たちの声に耳を傾ける対話型のリーダーだ。

浅草歌舞伎の稽古前にはジンギスカン店で決起集会を主催。「この一座がどんな色になっていくのか、とても楽しみ。高め合いたいですね。嫌な思いをする人がいないように、何かやるときは一人ずつに説明して、全員が納得してから進めるようにしていきたい」と意欲を燃やしていた。

今年１月公開の初主演映画「シンペイ 歌こそすべて」では三浦友和（７３）・百恵さん（６６）夫妻の次男・三浦貴大（４０）、渡辺謙（６６）の長男・渡辺大（４１）と共演。初対面だったが、「２世俳優あるある」を語り合い、打ち解けた。今後、困難に見舞われても、持ち前の前向きさと対話力で乗り越えていくだろう。