◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）

ステレンボッシュ（牝４歳、美浦・国枝栄調教師、父エピファネイア）で挑む国枝調教師は、ＪＲＡ牝馬Ｇ１完全制覇のラストチャンスとなる。牝馬Ｇ１の勝利数自体も勝てば、１２勝で並んでいる松田博資元調教師を超え、歴代単独最多となる。来春に定年引退を控える名伯楽は「まだそういうのが残っていたか。じゃあ、ルメさんに言っておこう。“冥土（めいど）の土産”でコンプリートしてくれって」と冗談交じりの国枝節で意気込んだ。

これまで延べ８頭を送り出して１０、１１年のアパパネの３着が最高。最も印象に残っているのが１０年で、史上３頭目の牝馬３冠を達成した勢いで自信があったという。「これはいけると思っていたのに、瞬間移動のように抜け出して勝ったスノーフェアリーにはビックリしたね。ライアン（ムーア騎手）も見事だった」と驚きと悔しさが刻まれた一戦を忘れていない。

ルメールが騎乗した５日の１週前追い切りの後、すぐに鞍上から連絡があったという。「電話してくるくらいだから、（感触が）良かったんじゃないの」と国枝師。あとは優勝請負人の腕に託すのみだ。（坂本 達洋）