『2025 FNS歌謡祭』出演アーティスト豪華23組解禁 timelesz、RIP SLYMEら登場＆本田響矢はテレビ初歌唱【一覧】
嵐の相葉雅紀が司会を務めるフジテレビ系音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』（第1夜 12月3日 後6：30〜23：18／第2夜 12月10日 後6：30〜9：54）について、第1弾出演アーティストに続き、超豪華出演アーティスト23組が解禁となった。
【写真】12月3日放送『FNS歌謡祭』第1夜出演者一覧
メンバーが個々にドラマや舞台に出演、各局での冠番組も始動するなど各方面で怒とうの快進撃を続けるtimeleszが、夏に続き出演。さらに今年グループ初の関東レギュラー冠番組がスタートしたAぇ! group、『めざましテレビ』の2025年テーマソングを担当しているSUPER BEAVER、今年2月に発売された楽曲『とくべチュ、して』がTikTokでの総再生回数20億回を記録するなど、大バズリ中の＝LOVEの出演も決定した。そして今年４月に約1年間という期間限定で再集結したHIP-HOPグループ・RIP SLYMEが『FNS歌謡祭』に初登場、熱いパフォーマンスで『FNS歌謡祭』のステージを盛り上げる。
『FNS歌謡祭』の恒例企画、アーティスト同士の一夜限りのコラボレーションに豪華アーティストが参加決定！柴咲コウが自身出演のドラマ『オレンジデイズ』（2004年4月期／TBS系）の主題歌であるMr.Childrenの『Sign』を京本大我（SixTONES）とコラボ。ASKAが名曲『はじまりはいつも雨』を花村想太（Da-iCE）とパフォーマンスする。また、地球デビュー40周年のデーモン閣下（聖飢魔II）が氷川きよしとglobeの『DEPARTURES』を、さらに、近藤真彦がヒット曲『ギンギラギンにさりげなく』を宮野真守と、『ハイティーン・ブギ』を大野雄大（Da-iCE）とコラボメドレーで届ける。
今年4月期に放送し、SNSでも大いに話題を呼んだドラマ『波うららかに、めおと日和』。先日開催された「東京ドラマアウォード2025」で作品賞・連続ドラマ部門優秀賞を受賞するなど、最終回を終えた今も視聴者の心をつかんで離さない作品だ。このドラマの主題歌としてBE:FIRSTが書き下ろしたラブソング『夢中』を、ドラマに出演していた人気俳優・本田響矢とコラボレーションで披露することが決定。本田は、テレビ初歌唱となる。
今年7月に劇場公開され興行収入375億円を突破した大ヒット上映中の映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編第一章 猗窩座再来』。今もなお国内外から愛される映画の主題歌『残酷な夜に輝け』を、LiSAが熱唱する。さらに、今年4月に放送したドラマ『続・続・最後から二番目の恋』の主題歌『mimosa』を担当した浜崎あゆみが登場。日本を離れアジアを駆け巡る“あゆ”が『FNS歌謡祭』だけのスペシャルパフォーマンスを披露する。
このほか、WEST.、ガチャピン・ムック、Kis-My-Ft2、工藤静香、THE ALFEE、DISH//、中川晃教、新浜レオンらも登場する。
■『2025 FNS歌謡祭』
＜出演者＞
【司会】
相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）
【出演アーティスト】★は追加アーティスト
＜第1夜＞
★ASKA
生田絵梨花
★＝LOVE
★Aぇ! group
★ガチャピン・ムック
★Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
★工藤静香
★近藤真彦
THE RAMPAGE
★THE ALFEE
Snow Man
Da-iCE
超ときめき▼（ハート）宣伝部
TWS
DOMOTO
徳永英明
TREASURE
★中川晃教
Number_i
乃木坂46
HANA
★浜崎あゆみ
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey! Say! JUMP
★宮野真守
★LiSA
★RIP SLYME
＜第2夜＞
IMP.
aiko
ILLIT
★WEST.
CANDY TUNE
King & Prince
櫻坂46
JO1
★柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）
★SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
★timelesz
★DISH//
★デーモン閣下（聖飢魔II）
TOMORROW X TOGETHER
★新浜レオン
NiziU
★BE:FIRST
★氷川きよし
★本田響矢
ほか（50音順）
