

NECPCの「LAVIE SOL」は大学生をターゲットとして開発された。2025年モデルは大きくスペックアップしている（筆者撮影）

【写真で見る】NECPCの「LAVIE SOL」は大学生をターゲットとして開発された。2025年モデルは大きくスペックアップしている

2025年10月、Windows 10のサポートが原則として終了した。10年以上使われてきたこのOSは役目を終え、Windows 11が次の主役になる。AIアシスタント「Copilot」も生成機能もWindows 11向けに作られており、乗り換えを先送りする理由は少ない。

この冬のノートPCで注目すべきは、Microsoftが提唱する「Copilot+ PC」という新カテゴリーだ。AI処理専用のNPU（Neural Processing Unit）を載せ、要約や翻訳、画像生成、録音文字起こしなどをクラウドに頼らず本体内で実行できる。会議中の音声をリアルタイムで翻訳・文字化し、資料中の段落をドラッグして即座に要約や別言語に変換できる。こうした体験により、学び・働き・創作のスタイルそのものが変わろうとしている。

Copilot+ PCに正式対応するには、最新世代のプロセッサーと一定水準以上のNPU性能が必要だ。現時点ではインテルの「Core Ultra 200」シリーズ、AMDの「Ryzen AI 300」シリーズ、クアルコムの「Snapdragon X」シリーズを載せた機種が対応する。一方で、前世代のAI PC（たとえば「Core Ultra 100」シリーズなど）は、AI支援機能の一部には対応するが、Copilot+ PCの全機能を使えるわけではない。今後は低価格なモデルにも対応が広がると見られるが、これから買い替えるならCopilot+ PC対応機を選ぶのが賢明だ。

この記事では、現在市場で入手可能なCopilot+ PC対応モデルと非対応モデルを並べて紹介し、用途別にどのPCが最適かを整理する。

学生向け：軽くて長く使える“学びの相棒”

NEC LAVIE SOL



NEC LAVIE SOL（写真：NECPC）

NECPCが若い世代向けに出したこのモデルは、Copilot+ PCに対応する。インテルCore Ultra（第2世代）を載せており、AI処理を本体内で実行できる。バッテリーは最大約34時間もつ。レポートを書き、オンライン授業を受け、動画を見る。そんな学生の一日を充電なしで乗り切れる。軽くて落ち着いた見た目で、持ち歩きも苦にならない。価格は16万9800円（税込）から。

FMV Note C



FMV Note C（写真：FCCL）

富士通（FCCL）のこのモデルは、A4用紙サイズに収まるコンパクトノートだ。Intel Core Ultra 5 134Uを載せ、ファンを使わない構造で動く。つまり静かだ。図書館でもカフェでも音を気にせず使える。富士通が用意したAIアプリ「Umore」「Quick Capture」は、オンライン授業や発表の場で画面映りや操作性を自然に助けてくれる。初めてPCを選ぶ人にも扱いやすい。量販店実売で14万4800円（税込）前後から。

dynabook G8／G6



dynabook Gシリーズ（写真：Dynabook）

Dynabookの13.3型ノートは約849gしかない。それでいてMIL規格をクリアした頑丈さを持つ。第1世代Intel Core Ultraを載せ、AI支援機能も使えるが、Copilot+ PCの規格には入らない。通学路が長い学生、屋外で活動する学生にとって、軽さと壊れにくさを兼ねた現実的な選択だ。価格はG8が23万9980円（税込）から、G6が21万9980円（税込）から。

ビジネス向け：AIが働き方を助ける

資料の要約、翻訳、音声の議事録化──こうした作業をクラウドに送らず本体内で済ませられる「Copilot+ PC」仕様のノートが出てきた。移動の多い働き手にとって、仕事の効率が上がる。

Surface Laptop 13インチ



Surface LaptopとSurface Pro（写真：日本マイクロソフト）

マイクロソフトが自社ブランドで出したこのモデルは、Qualcomm Snapdragon Xシリーズを載せる。NPU性能は45 TOPS級だ。Copilot+ PCの要件を満たしており、翻訳も要約も音声認識もオフラインで動く。バッテリーは最大20時間もつ。ARMベースだが主要な業務アプリは最適化済みで、移動先でも軽快に使える。価格は16万4780円（税込）から。

HP OmniBook 7 Aero 13



HP OmniBook 7 Aero 13（写真：日本HP）

約970gの軽い筐体に、AMD Ryzen AI 300シリーズを積んだ。NPU性能は最大50 TOPSで、Copilot+ PC対応だ。軽さとAI支援を組み合わせたこのモデルなら、営業で動き回る人もフィールドワークが多い人も、資料作成からプレゼン、翻訳まで一台でこなせる。価格は21万4500円（税込）から。

LIFEBOOK U9414/RW



法人向けモデルの「LIFEBOOK U9414/X」（写真：FCCL）

富士通（FCCL）の「LIFEBOOK U9414/RW」は、14インチで約891gという軽さを実現した。インテルCore Ultra 5プロセッサー（NPU内蔵）を載せ、Copilot+ PCに正式対応した。法人向けチャネル「WEB MART」モデルだが、個人でもオンラインで買える。ビジネス用途を意識した頑丈な作りで、Thunderbolt対応USB Type-C端子やWi-Fi 6など、外出先で使う装備がそろう。大容量バッテリーを積みつつ、軽い筐体と14型ディスプレイで作業効率も両立した。価格は18万7660円（税込）から。

レッツノート FC



レッツノート FC（写真：パナソニック）

パナソニックが「現場用モバイルPC」として出す定番シリーズだ。第1世代のCore Ultraを載せ、Copilotキーも備える。14型で約1kg、頑丈で、急速充電もできる。Copilot+ PCの規格には入らないが、長時間移動や屋外作業が多い働き方には信頼できる選択だ。価格は31万2400円（税込）から。

VAIO SX14/SX12



左から、「VAIO SX14」と「VAIO SX12」。法人向けには「VAIO Pro PK」と「VAIO Pro PJ」として販売している（写真：VAIO）

VAIOのロングセラーモデルだ。第1世代Intel Core Ultraを載せ、AIノイズキャンセリングや視線補正機能を備える。Copilot+ PCには分類されないが、オンライン会議が多い働き方、資料作成やプレゼンで移動する業務には十分な性能と安定性がある。価格はPKが37万2020円（税込）から、PJが33万4620円（税込）から。

クリエイティブ用途：AIとGPUで制作が速くなる

映像編集、3Dモデリング、生成AI──こうした作業がノートPC上でできる時代が来た。GPUとNPUを積んだモデルを選べば、制作の流れが変わる。

Acer Swift 14 X



Acer Swift 14 X（写真：Acer）

14.5インチの高精細OLEDディスプレイ（2.8K）を載せ、色の再現が正確だ。NVIDIA GeForce RTX 5070か5060を選べる。生成AIも映像処理も写真現像も快適にこなす。持ち運べるサイズなのに、制作現場にも耐える性能だ。価格は29万9800円（税込）から。

ASUS TUF Gaming A14



ASUS TUF Gaming A14（写真：ASUS）

Ryzen AI 7 350（最大50 TOPS）とRTX 5060を組み合わせた。AI処理とGPU性能の両方で描画や生成のタスクを支える。MIL-STD 810H規格の頑丈さも持ち、イベント会場や出張先でも安定して制作できる。国内実売は19万9800円（税込）から。

Dell 16 Premium



Dell 16 Premium（写真：デル）

16.5インチの大画面仕様だ。4K OLEDパネルを選べ、RTX 50シリーズGPU（最大5070）との組み合わせも可能。Core Ultra（第2世代）を載せており、生成AIや3Dレンダリングといった重い処理にも耐える。大画面で制作する人に向いたモデルだ。価格は39万9000円（税込）から。

ThinkPad P1 Gen 8



ThinkPad P1 Gen 8（写真：レノボ）

Lenovoの16インチモバイルワークステーションで、米沢事業場で設計・開発されている。第2世代Intel Core Ultra 5/7/9 Hを載せ、最大NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Laptop GPUを選択できる。厚さ9.9ミリの筐体に91.7%の画面占有率を誇る狭額縁ディスプレイを載せた。90Whのバッテリーはユーザー自身で交換可能だ。価格は54万2300円（税込）から。

届いたのは新しい働き方と学び方

AIを内蔵したPCでは、作業の流れが変わる。翻訳も画像生成もノイズ除去も、クラウドに送らずPCの中で済む。ネットワークの不安やプライバシーの心配が減り、集中して取り組める。

Windows 10のサポート終了は、OSを更新するだけの話ではない。次の一台として選ぶべきは、AI処理を前提に作られたWindows 11搭載PCだ。机に向かう時間を、少し先に進めてみよう。

（石井 徹 ： モバイル・ITライター）